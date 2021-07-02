FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
72.91р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
11
Печать

В России у банкрота-физлица впервые отобрали единственное жильё

После трёх лет противостояния должника и кредиторов победили последние.

Как пишет «Коммерсантъ», первые торги по продаже единственного жилья гражданина-банкрота прошли в Екатеринбурге. Единственную квартиру Аркадия Поторочина купило ООО «Правознай» за 8,25 млн руб.

История началась весной 2018 года, когда Поторочин был признан банкротом, его долги составляли 21,4 млн руб. Он попросил исключить из конкурсной массы его двухуровневую 5-комнатную квартиру площадью почти 150 кв. м как единственное жилье. Арбитраж удовлетворил просьбу, но затем кассация отправила спор на новое рассмотрение. Подключились и кредиторы, и в итоге длительных судебных процессов квартиру продали, предоставив гражданину взамен новую, почти в пять раз меньше.

Опрошенные изданием юристы отмечают, что это первый известный им случай продажи единственного жилья банкрота с предоставлением ему более скромной квартиры. Это решение, по мнению экспертов, может спровоцировать множество аналогичных дел. Тогда банкроты снова начнут регистрировать недвижимость на бывших супругов и детей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Rovesnik_Kommunizma
Косяк адвоката, однозначно.
Gorki
предоставив гражданину взамен новую...
Зачем эти заголовки желтой прессы?
Alex000
Ну, это ещё так, первые ласточки.
Но ипотечный пузырь раздут, и неизбежно схлопнется.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний