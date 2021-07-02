В России у банкрота-физлица впервые отобрали единственное жильё

После трёх лет противостояния должника и кредиторов победили последние.
Как пишет «Коммерсантъ», первые торги по продаже единственного жилья гражданина-банкрота прошли в Екатеринбурге. Единственную квартиру Аркадия Поторочина купило ООО «Правознай» за 8,25 млн руб.
История началась весной 2018 года, когда Поторочин был признан банкротом, его долги составляли 21,4 млн руб. Он попросил исключить из конкурсной массы его двухуровневую 5-комнатную квартиру площадью почти 150 кв. м как единственное жилье. Арбитраж удовлетворил просьбу, но затем кассация отправила спор на новое рассмотрение. Подключились и кредиторы, и в итоге длительных судебных процессов квартиру продали, предоставив гражданину взамен новую, почти в пять раз меньше.
Опрошенные изданием юристы отмечают, что это первый известный им случай продажи единственного жилья банкрота с предоставлением ему более скромной квартиры. Это решение, по мнению экспертов, может спровоцировать множество аналогичных дел. Тогда банкроты снова начнут регистрировать недвижимость на бывших супругов и детей.