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«Взрыватель фугасный! Прицел!» Под Петербургом выбирают самого меткого комбата

Лучшие артиллеристы страны соревновались в меткости в Ленинградской области. Северо-Западный округ Росгвардии показывает «поле боя».

Как сообщает ведомство, 1 июля этап Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей, артиллерийских и ракетных дивизионов стартовал в Луге. За звание самого меткого борются лучшие из лучших офицеров военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Росгвардии.

пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Кроме теоретической части, они продемонстрируют мастерство в стрельбе и управлении огнем из различных артиллерийских систем. «Это в том числе минометы, гаубицы «Мста», реактивные системы залпового огня «Град», — рассказывают в Росгвардии. — За время проведения состязаний участники выполнят более 160 огневых задач». Победитель должен также показать отличные умения в управлении боевой техникой, тактической, специальной и технической подготовке.

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Приятно посмотреть, в реальности - всё по-другому..)
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