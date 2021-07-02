Лучшие артиллеристы страны соревновались в меткости в Ленинградской области. Северо-Западный округ Росгвардии показывает «поле боя».
Как сообщает ведомство, 1 июля этап Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей, артиллерийских и ракетных дивизионов стартовал в Луге. За звание самого меткого борются лучшие из лучших офицеров военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Росгвардии.
пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
Кроме теоретической части, они продемонстрируют мастерство в стрельбе и управлении огнем из различных артиллерийских систем. «Это в том числе минометы, гаубицы «Мста», реактивные системы залпового огня «Град», — рассказывают в Росгвардии. — За время проведения состязаний участники выполнят более 160 огневых задач». Победитель должен также показать отличные умения в управлении боевой техникой, тактической, специальной и технической подготовке.