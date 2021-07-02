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Спецслужбы США и Великобритании обвиняют ГРУ в сотнях кибератак

Спецслужбы США и Великобритании (в том числе, АНБ, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании) обвинили Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) в кибератаках. Соответствующий доклад опубликован 1 июля.

Отдельно в нем упоминаются 85-й главный центр спецопераций ГУ Генштаба, а также воинская часть 26165, которых и ранее обвиняли в подобных операциях. По версии американских и британских спецслужб, российские хакеры использовали программное обеспечение Kubernetes (открытое ПО, изначально разработанное компанией Google для автоматического развертывания приложений) для нападений на сотни правительственных и частных объектов. Конкретно называются хакерские группировки Fancy Bear, APT28 и Strontium. Ранее их уже подозревали в связях с ГРУ.

При этом объекты нападений не указаны, однако утверждается, что были атакованы правительственные и военные организации, партийные организации, компании, связанные с оборонной промышленностью, энергетические и логистические компании, исследовательские центры, вузы, юридические фирмы, а также средства массовой информации.

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Если бы у них там на полке был.. Шекспир, я бы тоже их атаковал, так как ни разу ещё не читал..)
Abu-Denis
Сколько дармоедов с обеих сторон тратят силы на высокотехнологичные подлянки и перебранки.
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