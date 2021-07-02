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Исаакиевский собор и Спас на Крови вводят ограничения из-за коронавируса

Музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» вводят новые ограничения из-за роста распространения коронавируса в Петербурге. Об этом 1 июля сообщается в соцсетях музея.

Количество посетителей ограничат, пускать их будут с интервалом в 15 минут. Музей и колоннаду собора можно будет посетить с 10.00 до 21.30, экскурсионные группы будут формироваться только на территории самого музея. Состоять они могут максимум из 20 человек.

«В условиях действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мы следуем рекомендациям Роспотребнадзора, направленным на безопасность сотрудников и гостей нашего музея», — подчеркнули в ГБУК ГМП «Исаакиевский собор». И напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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Комментарии (2)

265868215
Сколько можно торговать билетами в Храм ???? Нехристи .
Владислав М
Цирк! По сравнению с набитым в часы пик общественным транспортом и электричками, эти музеи вообще ни на что не влияют.
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