Исаакиевский собор и Спас на Крови вводят ограничения из-за коронавируса

Музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» вводят новые ограничения из-за роста распространения коронавируса в Петербурге. Об этом 1 июля сообщается в соцсетях музея.



Количество посетителей ограничат, пускать их будут с интервалом в 15 минут. Музей и колоннаду собора можно будет посетить с 10.00 до 21.30, экскурсионные группы будут формироваться только на территории самого музея. Состоять они могут максимум из 20 человек.



«В условиях действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мы следуем рекомендациям Роспотребнадзора, направленным на безопасность сотрудников и гостей нашего музея», — подчеркнули в ГБУК ГМП «Исаакиевский собор». И напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

