Лукашенко делает Белоруссию страной «вакцинного туризма»

Президент Белоруссии разрешил въезд в страну без визы гражданам 73 государств. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.
Указ вступит в силу с 15 июля, иностранцы смогут оставаться на территории республики на срок до пяти дней для вакцинации. Им придется подать специальную заявку, после чего они смогут купить препарат и сделать прививку в медицинских организациях, перечень которых определит Минздрав Белоруссии. Среди стран, которые могут начинать «вакцинный туризм», — почти все члены ЕС, США, Канада, Швейцария, Япония.
Отметим, сейчас в Белоруссии производят около полумиллиона доз российской вакцины «Спутник V» в месяц. Также в стране зарегистрирован «Спутник Лайт» и китайская вакцина Vero Cell.