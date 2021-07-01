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Лукашенко делает Белоруссию страной «вакцинного туризма»

Лукашенко открыл въезд в Белоруссию для «вакцинного туризма» гражданам 73 стран

Президент Белоруссии разрешил въезд в страну без визы гражданам 73 государств. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Указ вступит в силу с 15 июля, иностранцы смогут оставаться на территории республики на срок до пяти дней для вакцинации. Им придется подать специальную заявку, после чего они смогут купить препарат и сделать прививку в медицинских организациях, перечень которых определит Минздрав Белоруссии. Среди стран, которые могут начинать «вакцинный туризм», — почти все члены ЕС, США, Канада, Швейцария, Япония.

Отметим, сейчас в Белоруссии производят около полумиллиона доз российской вакцины «Спутник V» в месяц. Также в стране зарегистрирован «Спутник Лайт» и китайская вакцина Vero Cell.

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Комментарии (13)

Piter Russo
Такая вакцинация интересно прибалтам и украинцам, остальные просто не доедут..
Печенеги и половцы
Агрочёрт и реальность им не по пути.
BobCat2
Прикольно: вакцина разработана в России, за деньги бюджета, небось еще и отгрузили ему дополнительные дозы и процесс наладили (что иногда далеко непросто), а он её продает как свою. Чего наш то с ним так заигрывает? Или по факту он для него вообще не авторитет?
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