РПЦ: Около тысячи церквей могут рухнуть в России в ближайшие десять лет

Почти 4 тысячи религиозных объектов включены в реестр аварийных и руинированных. Примерно у 1 тыс. церквей высок риск обрушения в ближайшие десять лет. Об этом со ссылкой на публикацию в «Журнале Московской патриархии» 1 июля сообщает сайт Московского патриархата.
В РПЦ отметили, что список подлежащих восстановлению церковных зданий был создан по указанию главы Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона (Шевкунова). В архив вносятся графические файлы с результатами фотограмметрии зданий (в том числе снимками с дронов) и их лазерного сканирования, а также подробное описание этих строений.
Предполагается, что по данным этого реестра впоследствии можно будет воссоздать храмы, даже если оригинальные здания будут утрачены полностью. Первоочередные усилия решено направить на деревянные храмы, как на наиболее уязвимые. Сейчас их в России всего около 8 тысяч, причём не все они находятся в плохом состоянии.
Пилотной площадкой по оцифровке руинированных и аварийных храмовых зданий станет Нижегородская митрополия. В 2021 году на её территории запланировано отсканировать 200 объектов, 150 из которых признаны памятниками архитектуры федерального значения.