РПЦ: Около тысячи церквей могут рухнуть в России в ближайшие десять лет

Почти 4 тысячи религиозных объектов включены в реестр аварийных и руинированных. Примерно у 1 тыс. церквей высок риск обрушения в ближайшие десять лет. Об этом со ссылкой на публикацию в «Журнале Московской патриархии» 1 июля сообщает сайт Московского патриархата.



В РПЦ отметили, что список подлежащих восстановлению церковных зданий был создан по указанию главы Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона (Шевкунова). В архив вносятся графические файлы с результатами фотограмметрии зданий (в том числе снимками с дронов) и их лазерного сканирования, а также подробное описание этих строений.

