Откажутся ли в Петербурге лечить не привитых от коронавируса. Отвечают руководители федеральных клиник

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Предыистория. Департамент здравоохранения Москвы 18 июня издал приказ о запрете госпитализации невакцинированных. Исключение сделали только для пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями и для нуждающихся в паллиативной помощи. Оговорено также, что можно принимать и тех, у кого есть медицинские противопоказания к прививке, а определять их будет врач стационара перед госпитализацией (механизм и критерии этого определения неясны).

Следом за депздравом Москвы 29 июня Минздрав опубликовал проект изменений в приказ № 198н от 19.03.2020 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». В нем сказано: «При госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ‎в плановой форме, представляются (…) сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии)». В пояснительной записке требование для клиник и санаториев трактуется как забота о пациентах: «Учитывать сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии), в целях создания ‎в указанных медицинских организациях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация...»

Эта формулировка испугала пациентов, и, как сообщают СМИ, Всероссийское общество пациентов обратилось в Минздрав с просьбой не ограничивать плановую госпитализацию непривившихся, а также разработать и утвердить перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, потому что непонятно, кто и как может получить сегодня медотвод.

То ли потому, что изменения от Минздрава последовали за решением депздрава Москвы, то ли из-за расплывчатой формулировки, но пациенты насторожились: прошлогодний опыт запрета на плановое лечение аукается до сих пор тем, кто не получил его своевременно. «Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию руководителей федеральных клиник Петербурга, в которых сегодня больше всего возможностей для оказания плановой помощи в условиях, когда городские больницы заняты пациентами с коронавирусом или оказывают помощь в экстренном режиме.

Как регулируется и будет регулироваться госпитализация пациентов еще в одной новой реальности

Как говорит Дмитрий Майстренко, директор РНЦРХТ имени Гранова, сегодня однозначного решения об ограничении медицинской помощи для непривитых нет: «Поэтому работаем, как прежде. К сожалению, несмотря на то что люди приезжают с отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус, случается, что человек все же заболевает, мы его изолируем и переводим на лечение инфекционного заболевания в другой стационар, а если это невозможно, продолжаем лечить у нас — закрываем отделение, в котором он находился, на карантин вместе с частью персонала, который работает в СИЗах».



Практически то же говорит и Андрей Карицкий, главный врач НМИЦ онкологии им. Петрова: «Мы продолжаем принимать на плановую госпитализацию больных онкологического и гематологического профиля вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Ведь онкологическое заболевание для них гораздо более жизнеугрожающее, чем COVID-19».

При том что руководители федеральных клиник призывают всех вакцинироваться, они очень осторожно оценивают решение департамента по здравоохранению Москвы о запрете на лечение в стационаре не привитых от коронавируса. Потому что в госпитализации, даже запланированной, нуждаются часто как раз те, кто из-за состояния здоровья должен прежде получить медицинскую помощь, чтобы избавиться от противопоказаний к вакцинации. И не видят в проекте приказа Минздава запрета, аналогичного московскому, который в нем увидели пациентские организации.

«Учитывать вакцинацию не значит обязывать ее делать»

В документе от Минздрава нет ни слова об обязательности прививки от коронавируса для плановой госпитализации. Сказано: надо сообщать о ней при госпитализации. Разъясняет проект приказа Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ имени Павлова.



— Написано, что рекомендовано учитывать, вакцинирован человек или нет. Потому что наличие вакцинации означает, что в клинике могут быть менее насторожены по отношению к привитому пациенту, чем к непривитому. Мое мнение: у кого нет медицинских противопоказаний, лучше вакцинироваться сейчас. Однако надо понимать, что даже если вдруг такие ограничения будут введены, люди, которые запланировали госпитализацию в июле — августе, могут просто не успеть это сделать — вакцинация двухэтапная с перерывами в 2–3 недели; чтобы иммунитет сработал после второй прививки, надо ждать еще три недели.

Поэтому если решение об отказе в плановом стационарном лечении невакцинированных и будет когда-то принято, то должен быть установлен некий переходный период. А прием пациентов в это время, как и сегодня, будет происходить через предварительное тестирование на коронавирус: мы проверим, прежде чем госпитализировать, инфицирован человек или нет. То есть сделаем ПЦР-тест и выждем пару дней, не появятся ли клинические признаки заболевания. При получении отрицательного результата исследования жителей Петербурга и Ленинградской области мы принимаем через день после тестирования, он сутки проводит в обсерваторе, а затем переводится на отделение, если нет симптомов заболевания. Иногородним делают ПЦР у нас, и наблюдаются они сразу в обсерваторе. Эта схема будет применяться до того момента, когда вдруг появится требование об обязательности вакцинации.



Из сегодняшних 150 пациентов в нашем ковид-центре 6 человек были вакцинированы. Поэтому в спокойное время для предупреждения распространения инфекции — да, достаточно вакцинации. Но думаю, что в период эпидподъема мы все равно будем перепроверять наличие/отсутствие вируса, хоть и будем «спокойнее» относиться к тем, кто привился. Считаю, настороженность должна сохраняться — и привитые могут заболеть, другое дело, что им не требуется реанимация.

«Не делать обязательной вакцинацию пациентов больниц, а прививать медицинский персонал»

Сергей Сайганов, ректор СЗГМУ имени Мечникова, тоже видит в новом требовании Минздрава не ограничение, а облегчение для клиники:

— В отличие от человека, который не болел коронавирусом и не привился, вакцинированный пациент требует меньшего внимания с точки зрения противоэпидемических мероприятий. Смотрите, сегодня поступающего пациента мы госпитализируем в так называемые мини-обсерваторы — специальные отделения, пока не придет результат экспресс-теста, выполненного «на входе». Для оказания плановой помощи это нас выручает, потому что ответ мы получаем буквально через несколько часов. Но когда, например, по скорой поступает пациент с острым коронарным синдромом и ему требуется срочное стентирование, мы этих нескольких часов не можем ждать. И хирургические бригады работают в СИЗах, как в ковидном отделении, потому что результат исследования готов, когда человека уже прооперировали, и бывало, он оказывался положительным. Но врачи при этом были защищены от заражения. Вакцинированного же можно оперировать не в СИЗах.



Я считаю, что нельзя отказывать человеку в плановой помощи, и мы не будем этого делать. Конечно, если в приказе Минздрава будет сказано, что госпитализация непривитых запрещена, мы должны будем его выполнять. А пока — нет, нет требования об обязательности. А уже вылеченному пациенту да, при выписке мы рекомендуем вакцинироваться.

Но я считаю, что есть профессии, представители которых обязаны вакцинироваться. И есть законодательная база, которая это регламентирует, допустим, для медицинских работников, работников сферы образования, обслуживания. Имею в виду даже вакцинацию не от коронавируса, а от давно известных инфекций, например гепатитов. Коронавирус не менее опасная инфекция, поэтому введение обязательной вакцинации от него для работников системы образования или здравоохранения, общественного питания, в условиях ухудшения эпидемической ситуации, на мой, взгляд здраво. Потому что, работая с людьми, они рискуют сами заразиться и других заразить. И мы, честно говоря, готовы идти по такому пути, но губернатор Петербурга пока такого постановления не издавал.



Комздрав думает, отказывать ли невакцинированным в лечении в городских больницах

Что касается отказа в плановой медицинской помощи непривитым в городских медицинских учреждениях, то пока в Петербурге не торопятся перенимать опыт Москвы. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, комздрав сейчас думает, надо ли это делать. А когда придумает, сообщит.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

