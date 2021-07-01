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Среда джаза с Давидом Голощекиным: Aretha Franklin — Aretha Sings The Blues

Арета Франклин — американская певица в стилях джаз, блюз, соул и госпел. Благодаря гибкому и сильному вокалу её часто называют королевой соула.

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среда джаза

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