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TikTok увеличит продолжительность видео в три раза

Cервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance, увеличит максимальный хронометраж для роликов. Как сообщили 1 июля в компании, длительность видео составит не одну, а три минуты.

«В ближайшие недели мы предоставим возможность создавать более длинные видео для всех в TikTok, что даст нашему глобальному сообществу возможность снимать, загружать и редактировать видео продолжительностью до трех минут непосредственно в TikTok», — говорится в релизе.

В пресс-релизе поясняется, что таким образом сервис хочет помочь «раскрыть творческий потенциал» своих пользователей. Предполагается, что новый формат будет использоваться для видеорецептов, уроков красоты, обучающих видео и скетчей.

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Комментарии (1)

asgard
О да. Еще больше треша и фимоза головного мозга.
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