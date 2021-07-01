TikTok увеличит продолжительность видео в три раза

Cервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance, увеличит максимальный хронометраж для роликов. Как сообщили 1 июля в компании, длительность видео составит не одну, а три минуты.



«В ближайшие недели мы предоставим возможность создавать более длинные видео для всех в TikTok, что даст нашему глобальному сообществу возможность снимать, загружать и редактировать видео продолжительностью до трех минут непосредственно в TikTok», — говорится в релизе.



В пресс-релизе поясняется, что таким образом сервис хочет помочь «раскрыть творческий потенциал» своих пользователей. Предполагается, что новый формат будет использоваться для видеорецептов, уроков красоты, обучающих видео и скетчей.