Около 90% избирательных участков в Петербурге оснастят видеонаблюдением

На 1849 избирательных участках на выборах в Петербурге установят видеонаблюдение. Об этом 1 июля рассказали на пресс-конференции в Горизбиркоме.
Из общего числа участков с видеонаблюдением 64 — это территориальные избиркомы, остальные (1785) — участковые комиссии.
Всего, напомним, в Петербурге 1940 участков для голосования, планируется организовать еще 50 временных (суда дальнего плавания, полярные станции и так далее), однако численность последних будет корректироваться, подчеркнули в Горизбиркоме.
На участках, где видеонаблюдение невозможно (например, там, где голосуют военные), после закрытия будут работать видеорегистраторы, в поле зрения которых должно попадать место хранения избирательной документации, в частности бюллетеней. На временных участках видеонаблюдение также будет отсутствовать.
Выборы пройдут 17–19 сентября. В Петербурге предстоит избрать новый состав Заксобрания, депутатов Госдумы, а также депутатов в муниципальные советы МО «Ланское» и «Автово».