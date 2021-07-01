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Около 90% избирательных участков в Петербурге оснастят видеонаблюдением

На 1849 избирательных участках на выборах в Петербурге установят видеонаблюдение. Об этом 1 июля рассказали на пресс-конференции в Горизбиркоме.

Из общего числа участков с видеонаблюдением 64 — это территориальные избиркомы, остальные (1785) — участковые комиссии.

Всего, напомним, в Петербурге 1940 участков для голосования, планируется организовать еще 50 временных (суда дальнего плавания, полярные станции и так далее), однако численность последних будет корректироваться, подчеркнули в Горизбиркоме.

На участках, где видеонаблюдение невозможно (например, там, где голосуют военные), после закрытия будут работать видеорегистраторы, в поле зрения которых должно попадать место хранения избирательной документации, в частности бюллетеней. На временных участках видеонаблюдение также будет отсутствовать.

Выборы пройдут 17–19 сентября. В Петербурге предстоит избрать новый состав Заксобрания, депутатов Госдумы, а также депутатов в муниципальные советы МО «Ланское» и «Автово».

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Комментарии (3)

262370901
Как, опять? Их же уже 100%-но оснастили к "Выборам - 2018", к обнулению, да и ко всем предыдущим шоу? Я лично видеонаблюдал за "выборАми" десятилетней давности. Не уж то все камеры опять спутиниздили?
264940801
Уже три года оснащают - тогда пишите 270%.
LiChaBaTa
Технологии отработаны. Теперь уже все.
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