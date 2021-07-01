Около 90% избирательных участков в Петербурге оснастят видеонаблюдением

На 1849 избирательных участках на выборах в Петербурге установят видеонаблюдение. Об этом 1 июля рассказали на пресс-конференции в Горизбиркоме.



Из общего числа участков с видеонаблюдением 64 — это территориальные избиркомы, остальные (1785) — участковые комиссии.

Всего, напомним, в Петербурге 1940 участков для голосования, планируется организовать еще 50 временных (суда дальнего плавания, полярные станции и так далее), однако численность последних будет корректироваться, подчеркнули в Горизбиркоме.