В Лермонтовке обсудят очень странные вещи, в которые верят люди в 21-м веке

Не оставляйте на ночь включенный вентилятор — он несет погибель. Во всяком случае, если вы — кореец. В Южной Корее весьма распространено поверье про «смерть от вентилятора». Да, было несколько случаев асфиксии и гипотермии, но объяснить их можно, вероятно, и без зловещего влияния вентилятора. Говорят, слухи распускали производители кондиционеров или вентиляторов с таймером отключения. Это, пожалуй, тот случай, когда суеверия и заблуждения подтолкнули развитие технологий. Еще примеры — гениальный конструктор Сергей Королев, проложивший человечеству дорогу в космос, из суеверия не делал запуски кораблей по понедельникам, а одного человека никогда не пускал на стартовую площадку, чтобы не сглазить. В Китае даже в суперсовременных зданиях часто не нумеруют четвертый этаж, потому как по звучанию это слово похоже на слово «смерть». В США рынок всяких гаданий — больше 2 млрд долларов, причем гадают как «по-древнему», на Таро, так и «по-научному», по какой-то ауре на фотографии.

