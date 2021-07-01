Пришедший с Северного Ледовитого океана арктический циклон принёс на Чукотку снег. Фотографиями зимы в середине лета пользователи делятся в соцсетях: хватило даже на небольшого снеговика.
«Мощными северными потоками на восточное побережье Чукотки мигрировал очаг холода. Он принёс отрицательные температуры, особенно на Арктическое побережье и в горную местность. Циклон будет держаться в течение двух суток», — цитирует 1 июля ИА «Чукотка» синоптика местного управления гидрометеорологической службы Софию Давыдову.
Снег может продолжить идти в селе Ванкарем и на мысе Шмидта. МЧС предупреждает о штормовых порывах ветра.