FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +22
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
0
Печать

Пока большинство россиян наслаждаются летом, на Чукотке лепят снеговиков

На Чукотке 1 июля выпал снег

Пришедший с Северного Ледовитого океана арктический циклон принёс на Чукотку снег. Фотографиями зимы в середине лета пользователи делятся в соцсетях: хватило даже на небольшого снеговика.

«Мощными северными потоками на восточное побережье Чукотки мигрировал очаг холода. Он принёс отрицательные температуры, особенно на Арктическое побережье и в горную местность. Циклон будет держаться в течение двух суток», — цитирует 1 июля ИА «Чукотка» синоптика местного управления гидрометеорологической службы Софию Давыдову.

Снег может продолжить идти в селе Ванкарем и на мысе Шмидта. МЧС предупреждает о штормовых порывах ветра.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний