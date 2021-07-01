«На нашей стороне Администрация президента». «Справедливая Россия» представила кандидатов на выборах в Петербурге

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил на партийной конференции в Петербурге. Как сообщает 1 июля корреспондент «Фонтанки», он уверен, что партии помогут провести выборы в Кремле.



«На нашей стороне Администрация президента, им все равно на результаты, главное — легитимность. Им не нужен белорусский вариант», — заявил Миронов.

По его словам, сейчас на выборах идёт серьёзная борьба.

«Будут врать цинично и нагло. Фантазировать — я уже почитал, пока ехал сюда. Петербург покажет сопротивление любым попыткам оболгать и, конечно, фальсификациям», — добавил лидер эсеров.