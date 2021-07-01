«На нашей стороне Администрация президента». «Справедливая Россия» представила кандидатов на выборах в Петербурге

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил на партийной конференции в Петербурге. Как сообщает 1 июля корреспондент «Фонтанки», он уверен, что партии помогут провести выборы в Кремле.
«На нашей стороне Администрация президента, им все равно на результаты, главное — легитимность. Им не нужен белорусский вариант», — заявил Миронов.
По его словам, сейчас на выборах идёт серьёзная борьба.
«Будут врать цинично и нагло. Фантазировать — я уже почитал, пока ехал сюда. Петербург покажет сопротивление любым попыткам оболгать и, конечно, фальсификациям», — добавил лидер эсеров.
На конференции также огласили список кандидатов в Законодательное собрание. Городскую часть списка партии возглавила лидер регионального отделения партии Марина Шишкина, вторым и третьим номером стали депутаты Государственной думы Олег Нилов и Елена Драпеко. В 21-м округе в Московском районе партия выдвинула соратницу Максима Резника (он заявлял, что собирался баллотироваться по этому округу, однако на данный момент находится под домашним арестом по делу о наркотиках) муниципального депутата Ольгу Галкину. В 13-м округе в Приморском районе партию представит директор Северо-Западного РАНХИГС Владимир Шамахов. В соседнем 12-м округе в Приморском районе эсеры отказались выдвигать Марину Шишкину — вместо неё пойдёт бизнесмен Александр Новиков, до этого он выдвигался от партии «Зелёных» по этой территории. В 25-м округе в Колпино на выборы пойдет представитель партии Захара Прилепина «За правду» в Петербурге, участник движения «Патриоты великого Отечества» Анатолий Петрунин. В центре Петербурга в 1-м и 2-м округах на выборы выдвинут активистов Ксению Лаврову и Ярослава Кострова.