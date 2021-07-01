Возгорание произошло в помещении для сушки хамона в населенном пункте Отура в Гранаде 30 июня. Пламя затронуло четыре склада. Пожарные до сих пор борются с возгоранием. Об этом сообщает 1 июля издание Canalsur.



Дым от возгорания виден на большом расстоянии, что стало причиной многочисленных звонков в спасательную службу. Пострадавших нет, так как склады находились в специальной изолированной зоне. Причины ЧП пока выясняются.

У властей были опасения по поводу находящихся в районе резервуаров с аммиаком, однако огонь до них не добрался. Пламя затронуло четыре склада, где хранятся 200 тысяч окороков.