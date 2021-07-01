Выручку гостиницы «Дружба» будет поднимать экс-гонщик «Формулы-1» Петров

Годовое собрание акционеров АО «Гостиничный комплекс «Дружба» в Выборге закончилось избранием нового председателя. Им стал сын убитого в прошлом году бизнесмена и депутата Александра Петрова.



Как сообщает 47news 1 июля, накануне знаменитый отель в Выборге подвёл итоги 2020 года, который был непростым для всей туристической отрасли из-за пандемии коронавируса.



На собрании акционеров сначала был избран новый совет директоров общества. Председателем собрания стал новоизбранный в состав бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров.

