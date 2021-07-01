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Выручку гостиницы «Дружба» будет поднимать экс-гонщик «Формулы-1» Петров

Виталий Петров вошёл в совет директоров гостиницы «Дружба» в Выборге

Годовое собрание акционеров АО «Гостиничный комплекс «Дружба» в Выборге закончилось избранием нового председателя. Им стал сын убитого в прошлом году бизнесмена и депутата Александра Петрова.

Как сообщает 47news 1 июля, накануне знаменитый отель в Выборге подвёл итоги 2020 года, который был непростым для всей туристической отрасли из-за пандемии коронавируса.

На собрании акционеров сначала был избран новый совет директоров общества. Председателем собрания стал новоизбранный в состав бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров.

В рамках отчета работы «Дружбы» за 2020 год выяснилось, что за предыдущие 12 месяцев выручка гостиницы сократилась почти на 34%, с 75,4 млн до 49,8 млн рублей. На это, в том числе, повлияло и то, что с 30 марта по 31 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции комплекс был закрыт.

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Комментарии (2)

Abzac
Пожалуйста, не называйте его "гонщиком". То, что он сидел в болиде Формулы-1, ничего не означает.
Wernum
Майкл Корлеоне а-ля рюсс.
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