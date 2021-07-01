Глава Instagram Адам Моссери анонсировал изменения в соцсети, заявив, что Instagram больше не является специализированным приложением для обмена фотографиями, поскольку компания, вдохновленная успехом TikTok и YouTube, теперь думает о том, чтобы представить больше развлечений и видео.
Changes are coming to video on Instagram 📺— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 30, 2021
At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf
Моссери пообещал сделать видео полноэкранными — и речь не о сторис, а об основном пользовательском контенте. Именно это, по его словам, обеспечивает рост на всех медиаплатформах.
Instagram также будет в ближайшие полгода экспериментировать с рекомендациями и активнее монетизировать платформу.
Ранее Instagram запустил Reels — конкурентное с TikTok приложение, которое позволяет снимать и редактировать 15-секундные ролики непосредственно в мобильном приложении, накладывая на видео разные эффекты и музыку.