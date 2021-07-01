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Instagram уходит от квадратных фото к полноэкранным видео, чтобы конкурировать с TikTok и YouTube

Глава Instagram Адам Моссери анонсировал изменения в соцсети, заявив, что Instagram больше не является специализированным приложением для обмена фотографиями, поскольку компания, вдохновленная успехом TikTok и YouTube, теперь думает о том, чтобы представить больше развлечений и видео.

Моссери пообещал сделать видео полноэкранными — и речь не о сторис, а об основном пользовательском контенте. Именно это, по его словам, обеспечивает рост на всех медиаплатформах.

Instagram также будет в ближайшие полгода экспериментировать с рекомендациями и активнее монетизировать платформу.

Ранее Instagram запустил Reels — конкурентное с TikTok приложение, которое позволяет снимать и редактировать 15-секундные ролики непосредственно в мобильном приложении, накладывая на видео разные эффекты и музыку.

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