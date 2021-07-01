Глава Instagram Адам Моссери анонсировал изменения в соцсети, заявив, что Instagram больше не является специализированным приложением для обмена фотографиями, поскольку компания, вдохновленная успехом TikTok и YouTube, теперь думает о том, чтобы представить больше развлечений и видео.

Моссери пообещал сделать видео полноэкранными — и речь не о сторис, а об основном пользовательском контенте. Именно это, по его словам, обеспечивает рост на всех медиаплатформах.

Instagram также будет в ближайшие полгода экспериментировать с рекомендациями и активнее монетизировать платформу.