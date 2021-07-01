Как видно на снимке, водитель автомобиля с ингушскими номерами поставил его посреди перехода, помешав проходу пешеходов.

Пример некрасивой парковки в центре Петербурга продемонстрировал водитель синей Infiniti FX37 днём 1 июля. Возмущённые пешеходы запечатлели японский внедорожник на «зебре» в Гродненском переулке, опубликовав фотографию в группе «Неизданное ДТП и ЧП».

По данным «Фонтанки», синий Infiniti FX37 с госномерами, как на фотографии, зарегистрирован на 33-летнего Ибрагима из Республики Ингушетия, доверенным лицом выступает 35-летний Ахмет. Их объединяет не только владение японским внедорожником, но и общие фамилия и отчество.

По предварительной информации, количество нарушений ПДД младшего из хозяев машины полностью совпадает с цифрой региона, в котором он их совершал, — 78. Свой путь в этом направлении он начинал с автомобиля Lada Priora, а потом перешёл на Mercedes-Benz E 420 и Mitsubishi L 400.



Корреспонденту издания удалось дозвониться до одного из владельцев синего Infiniti FX37. Собеседник был удивлён новостью о том, что принадлежащая ему машина оказалась припаркована на «зебре» в центре Петербурга. Однако назвал ту, кто мог пренебречь интересами пешеходов.



«Машина оформлена на меня, но хозяйка — моя знакомая», — сообщил он, пообещав провести с ней профилактическую беседу.

