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Петербуржцев возмутила парковка в исполнении водителя «Инфинити» с ингушскими номерами. «Фонтанка» выяснила — «шерше ля фам»

«Инфинити» с ингушскими номерами припарковался на «зебре» в центре Петербурга

Пример некрасивой парковки в центре Петербурга продемонстрировал водитель синей Infiniti FX37 днём 1 июля. Возмущённые пешеходы запечатлели японский внедорожник на «зебре» в Гродненском переулке, опубликовав фотографию в группе «Неизданное ДТП и ЧП».

Как видно на снимке, водитель автомобиля с ингушскими номерами поставил его посреди перехода, помешав проходу пешеходов.

Фото: Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
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По данным «Фонтанки», синий Infiniti FX37 с госномерами, как на фотографии, зарегистрирован на 33-летнего Ибрагима из Республики Ингушетия, доверенным лицом выступает 35-летний Ахмет. Их объединяет не только владение японским внедорожником, но и общие фамилия и отчество.

По предварительной информации, количество нарушений ПДД младшего из хозяев машины полностью совпадает с цифрой региона, в котором он их совершал, — 78. Свой путь в этом направлении он начинал с автомобиля Lada Priora, а потом перешёл на Mercedes-Benz E 420 и Mitsubishi L 400.

Корреспонденту издания удалось дозвониться до одного из владельцев синего Infiniti FX37. Собеседник был удивлён новостью о том, что принадлежащая ему машина оказалась припаркована на «зебре» в центре Петербурга. Однако назвал ту, кто мог пренебречь интересами пешеходов.

«Машина оформлена на меня, но хозяйка — моя знакомая», — сообщил он, пообещав провести с ней профилактическую беседу.

Фото: Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

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Комментарии (26)

dddmmm
Xehrfv здесь не место
Norge
Шикарная новость из рубрики "Никогда такого не было и вот опять" - культура воспитывается с детства, в зоне действия закона правит закон - если не правит что-то надо менять. Если ничего не меняется, то сетовать можно бесконечно.
aaignat
По данным «Фонтанки», синий Infiniti FX37 с госномерами, как на фотографии, зарегистрирован на 33-летнего Ибрагима из Республики Ингушетия, доверенным лицом выступает 35-летний Ахмет. Их объединяет не только владение японским внедорожником, но и общие фамилия и отчество.

Муж и жена
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