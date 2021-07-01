Дорожникам пришлось вызвать полицию во время работ на трассе Ропша — Марьино в Ломоносовском районе Ленобласти. Они убирали нелегальный съезд с дороги к питомнику «Птичий рай», а владелец активно мешал.

Как сообщили «Фонтанке» 1 июля в пресс-службе дорожного комитета области, инцидент произошёл накануне в Ропше. Когда техника начала перекапывать дорогу к питомнику, полуголый мужчина попытался встать под ковш экскаватора. Экипаж полиции остудил пыл обитателя «Рая», после чего дорожники закончили свою работу.

Владельцу питомника напомнили, что для обустройства примыкания надо получить технические условия у «Ленавтодора». После этого снесли ещё один незаконный съезд — к стоящей неподалёку автомойке. Его собственник успел закатать в асфальт, но это не спасло.



С начала года дорожники убрали уже почти 200 незаконных съездов к региональным трассам в Ленобласти. Такие съезды разрушают конструктив дороги и представляют опасность для водителей: машины часто выезжают в лоб встречному потоку и выносят грязь на проезжую часть.

