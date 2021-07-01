Дорожникам пришлось вызвать полицию во время работ на трассе Ропша — Марьино в Ломоносовском районе Ленобласти. Они убирали нелегальный съезд с дороги к питомнику «Птичий рай», а владелец активно мешал.
Как сообщили «Фонтанке» 1 июля в пресс-службе дорожного комитета области, инцидент произошёл накануне в Ропше. Когда техника начала перекапывать дорогу к питомнику, полуголый мужчина попытался встать под ковш экскаватора. Экипаж полиции остудил пыл обитателя «Рая», после чего дорожники закончили свою работу.
дорожный комитет Ленобласти
Владельцу питомника напомнили, что для обустройства примыкания надо получить технические условия у «Ленавтодора». После этого снесли ещё один незаконный съезд — к стоящей неподалёку автомойке. Его собственник успел закатать в асфальт, но это не спасло.
С начала года дорожники убрали уже почти 200 незаконных съездов к региональным трассам в Ленобласти. Такие съезды разрушают конструктив дороги и представляют опасность для водителей: машины часто выезжают в лоб встречному потоку и выносят грязь на проезжую часть.