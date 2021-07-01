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Сотрудники ФСБ и ФСО в Москве могут остаться без QR-кодов, а следовательно, и без походов в кафе и рестораны

РБК: сотрудники ФСБ и ФСО испытывают трудности с получением QR-кодов в Москве

Закрытость ведомственных больниц может создать сложности для сотрудников ФСБ и ФСО с получением QR-кодов для походов в кафе.

Как сообщает РБК 1 июля, не все клиники, за которыми закреплены работники ведомств, передают данные в Единую медицинскую информационную автоматическую систему (ЕМИАС).

По данным издания, несколько чекистов и сотрудников ФСО уже обращались в столичный департамент здравоохранения с проблемами при получении кодов.

«Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства», — сообщает источник издания.

РБК уверяет, что в ФСО уже создан оперативный штаб для решения вопроса о создании единой базы привившихся сотрудников.

В то же время источники в ФСБ и ФСО уверены, что эти трудности в ближайшее время будут устранены.

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Комментарии (18)

Oleg_I
Я бы посмотрел на того смельчака, который не пустил в свой ресторан человека с корочками ФСБ или ФСО.
Atabasca
Серьезно - без кабаков 😂
Свободу Лёхе!
Да, есть недоработка! ) Заводы и Фабрики - отжали, а рестораны.. - пока что ещё - не смогли! ) Всё - впереди! ) Про СМИ пока что, - промолчу..)
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