Сотрудники ФСБ и ФСО в Москве могут остаться без QR-кодов, а следовательно, и без походов в кафе и рестораны

Закрытость ведомственных больниц может создать сложности для сотрудников ФСБ и ФСО с получением QR-кодов для походов в кафе.



Как сообщает РБК 1 июля, не все клиники, за которыми закреплены работники ведомств, передают данные в Единую медицинскую информационную автоматическую систему (ЕМИАС).



По данным издания, несколько чекистов и сотрудников ФСО уже обращались в столичный департамент здравоохранения с проблемами при получении кодов.



«Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства», — сообщает источник издания.

