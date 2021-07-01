Фестиваль Open Look: дискотека, танцевальный перформанс на лестнице и балет под музыку Виктора Цоя

С 14:00 до позднего вечера разнообразные площадки Новой сцены Александринского театра — начиная с фойе, заканчивая лестницами — отдадут петербургским хореографам и танцорам. Каждый из четырех отдельных блоков программы фестиваля Open Look уникален и состоит из нескольких постановок. «Фонтанка» рассказывает, на что обратить внимание.

Первый блок посвящен кинотанцу — искусству на стыке пластических практик и кинематографии. Две постановки представит лаборатория кинотанца Inside Out и хореограф Елизавета Ротачева, потом зрители обсудят увиденное с профессионалами кинотанца.

Следующий спектакль представит хореографическое воплощение театральной классики «В ожидании Годо» и постановку «Кислород» — всё под руководством хореографа Ксении Михеевой.



Хореографический перформанс Лаборатории Елены Чуриловой развернется прямо на лестнице фойе Новой сцены. «Я предлагаю вдохновиться идеей лестницы и создать перформанс, в котором зритель, смотрящий его с первого яруса театра или с балкона второго этажа, сам стал бы невольным участником смысла лишь по факту своего расположения. Действие будет совершаться только на лестнице и будет богато образами, метафорами, намеками и просто движимыми потоками, подобно крови в артериях здания», — объясняет хореограф.



Тизер будущего спектакля Echo представит Inner Company, совместный проект хореографа Константина Кейхеля и композитора Константина Чистякова. Студенты Академии балета Бориса Эйфмана выйдут на сцену в нескольких концептуальных мини-балетах.



Хореограф Алиса Панченко покажет перформанс «1990+», посвященный рок-звезде Виктору Цою. Вся хореография поставлена на музыку «Кино» — главной рок-группы 90х. «Виктор Цой трагически ушел в 1990 году, оставив после себя свое творчество, которое живет уже без него и дает возможность людям чувствовать и раскрывать свое острое, свободное и важное. Перформанс «1990+» о том, что продолжается после. Цой жив», — так обозначила замысел постановки Алиса Панченко.

