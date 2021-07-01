Птенец краснокнижного стерха подрастает в Московском зоопарке, сейчас ему чуть больше месяца. Он уже окреп и стал активным: ест сам, почти всё время ходит за родителями и осматривает вольер, сообщает пресс-служба зоопарка 1 июля.
«Стерх — один из самых редких и уязвимых видов журавлей. Он обитает только в нашей стране и находится на грани исчезновения. Поэтому появление на свет здорового птенца — для нас важнейшее событие. Зоологам нашего Центра воспроизводства редких видов животных удалось добиться регулярного размножения стерхов», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Московский зоопарк
В природе стерхи живут в суровых условиях тундры и лесотундры в Сибири. У пары птиц обычно рождаются двое птенцов, но из-за нехватки еды выживает только один. В Центре воспроизводства стерхи питаются специальным комбикормом для журавлей, рыбой, овощами и пророщенной пшеницей.
«Сейчас наш птенец покрыт рыжим пухом, который постепенно сменится на перо. Но вначале оно будет буровато-белое, и только на третий год птица оденется в белый наряд, как у родителей», — говорят в зоопарке.
Стерх занесен в Красную книгу МСОП как исчезающий вид. Московский зоопарк — активный участник программы «Журавли Евразии», родившихся там стерхов передают в другие зоопарки и выпускают в природу. Нового птенца готовят к реинтродукции в естественную среду обитания.