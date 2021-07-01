Птенец краснокнижного стерха подрастает в Московском зоопарке, сейчас ему чуть больше месяца. Он уже окреп и стал активным: ест сам, почти всё время ходит за родителями и осматривает вольер, сообщает пресс-служба зоопарка 1 июля.



«Стерх — один из самых редких и уязвимых видов журавлей. Он обитает только в нашей стране и находится на грани исчезновения. Поэтому появление на свет здорового птенца — для нас важнейшее событие. Зоологам нашего Центра воспроизводства редких видов животных удалось добиться регулярного размножения стерхов», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

