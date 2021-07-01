Десятки голубей выпали из грузовика и устроились спать прямо на дороге, заблокировав движение

Выезд с крупной автомагистрали во Флориде закрыли на три часа после того, как из грузовика выпали 100 почтовых голубей.



Об инциденте 30 июня сообщили местные чиновники, пишет Associated Press. Ящик с почтовыми голубями упал на дорогу поздно вечером неподалёку от города Дейтона-Бич. Птицы оказались на свободе. Они не пострадали. Но поскольку по ночам они спят, они устроились на ночлег прямо на проезжей части. А когда их напугали яркие огни машин, они резко взлетели, создав опасность для водителей.

