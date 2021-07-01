Десятки голубей выпали из грузовика и устроились спать прямо на дороге, заблокировав движение

Выезд с крупной автомагистрали во Флориде закрыли на три часа после того, как из грузовика выпали 100 почтовых голубей.
Об инциденте 30 июня сообщили местные чиновники, пишет Associated Press. Ящик с почтовыми голубями упал на дорогу поздно вечером неподалёку от города Дейтона-Бич. Птицы оказались на свободе. Они не пострадали. Но поскольку по ночам они спят, они устроились на ночлег прямо на проезжей части. А когда их напугали яркие огни машин, они резко взлетели, создав опасность для водителей.
Полицейские, военнослужащие и работники служб по обслуживанию животных смогли поймать 73 голубя. Птицы не были окольцованы, поэтому их хозяева пока не найдены. «Это худший сценарий — пытаться вернуть домой голубей, которые не могут найти дом», — отмечается в сообщении властей.
«Наша работа заключается в том, чтобы помочь животным найти дорогу домой, независимо от того, покрыты ли они мехом, чешуей или, как в данном случае, перьями, — заявила сотрудница зоозащитной службы. — Мы надеемся, что у кого-то может быть информация, откуда эти птицы, или о грузовике, который их вёз».