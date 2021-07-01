В ЦИКе перечислили основания для аннулирования бюллетеней из сейф-пакетов

В случае если целостность сейф-пакетов, в которые на ночь предстоит «запирать» избирательные бюллетени, будет нарушена, документы могут признать недействительными. Это следует из презентации, которую представили 1 июля на заседании Центризбиркома. Трансляция ведется на сайте ЦИК.



Бюллетени в сейф-пакетах должны быть признаны недействительными, если отсутствует индикаторная лента на пакете или нарушена ее целостность. Второе основание — факт вскрытия сейф-пакета до начала проверки, третье — расхождение номера сейф-пакета и номера, указанного в соответствующем акте. Кроме того, недействительными бюллетени могут быть признаны при наличии на сейф-пакете следов, которые позволяли бы сделать вывод о несанкционированном доступе к его содержимому или другие нарушения целостности, если они не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления.