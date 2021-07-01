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В ЦИКе перечислили основания для аннулирования бюллетеней из сейф-пакетов

В случае если целостность сейф-пакетов, в которые на ночь предстоит «запирать» избирательные бюллетени, будет нарушена, документы могут признать недействительными. Это следует из презентации, которую представили 1 июля на заседании Центризбиркома. Трансляция ведется на сайте ЦИК.

Бюллетени в сейф-пакетах должны быть признаны недействительными, если отсутствует индикаторная лента на пакете или нарушена ее целостность. Второе основание — факт вскрытия сейф-пакета до начала проверки, третье — расхождение номера сейф-пакета и номера, указанного в соответствующем акте. Кроме того, недействительными бюллетени могут быть признаны при наличии на сейф-пакете следов, которые позволяли бы сделать вывод о несанкционированном доступе к его содержимому или другие нарушения целостности, если они не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления.

Напомним, выборы в сентябре в России пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. На ночь бюллетени должны будут помещать на хранение в специальные номерные сейф-пакеты с индикаторной лентой. Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, оставлять на ночь бюллетени в ящиках для голосования можно будет в исключительных случаях.

В Петербурге пройдут выборы в Заксобрание и Госдуму. Городской уполномоченный по правам человека Александр Шишлов, который ранее критиковал многодневное голосование, поясняя, что это расширяет возможность для фальсификаций, обратился в ЦИК с предложением провести в Петербурге выборы в течение одного дня.

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Комментарии (6)

hedgehog_
т.е. всё что насовано в пятницу и субботу сразу же признается недействительным. и остается один день сования, как это всегда было.
Агроном аэродрома
Причиной для аннулирования должно быть только одно: отсутствие в пакете бюллетеней за Партию Единая Россия!
Dimitry Antonov
А как перечисленные основания связаны с технической возможностью совершения "вбросов" бюллетеней? Они их полностью исключают?
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