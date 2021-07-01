«Сесть на пенек, съесть пирожок». Памфилова дала совет скептикам сохранности бюллетеней на многодневных выборах

На избирательных участках во время многодневного голосования в сентябре будет принят ряд мер для сохранности бюллетеней. Критикам, которые сомневаются, что документы будут недоступны для фальсификаций по ночам, глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 1 июля дала совет «съесть пирожок» и организовать собственную охрану.
На избирательных участках будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, после закрытия участков документацию должны помещать в специальные сейф-пакеты, а участки будут охранять представители правоохранительных органов.
Основной аргумент против многодневного голосования — это невозможность контролировать сохранность бюллетеней и другой избирательной документации по ночам.
«Для всех, кто еще неверующий, как говорится, — пожалуйста, в данном случае могут сесть на пенек, съесть пирожок, сидеть ночью вовне и стеречь эти бюллетени», — сказала глава ЦИК.
Ранее комиссия перечислила, в каких случаях бюллетени в сейф-пакетах должны быть признаны недействительными.