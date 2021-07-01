А зачем переворачивать автомобиль обратно?

Доброхоты-неучи в курсе, что, во-первых, есть риск нанести еще большие повреждения пострадавшим, вплоть до перелома шейных позвонков, повреждения внутренних органов, во-вторых, они уничтожают картину происшествия.

Сначала осматриваем, потом помогаем выбраться, кто не может, тому вызвали скорую-МЧС, ждем спецов, т.к. пострадавшего надо зафиксировать, потом тащить, машина горит или разливается топливо, тогда вытаскиваем.



Что за пакистанская манера, налетать гурьбой, словно каждый врач -травмотолог, переворачивать машины, тащить за руки-за ноги...