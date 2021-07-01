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«Летели и гудели, из окон шарики торчали». Набитый людьми KIA Rio перевернулся на Заневском

Перевернувшийся автомобиль в Петербурге вернули на колеса очевидцы

Автомобиль с детьми опрокинулся ночью 1 июля в Красногвардейском районе Петербурга. На видео попало, как очевидцы бросаются на помощь и руками переворачивают машину обратно.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15351589" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в полночь со среды на четверг на Заневском проспекте автомобиль KIA Rio, «вылетая на красный пешеходный светофор у дома 59», перевернулся на бок. Со слов очевидца, ребята «летели и гудели, из окон шарики торчали».

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«Все проезжающие машины остановились и начали доставать людей из автомобиля, которых оказалось там очень много, в том числе и маленькие дети», — пишут в группе. На видео, снятом очевидцами, видно, как другие автомобилисты останавливаются при виде ДТП и бегут на помощь, а затем люди совместными усилиями возвращают KIA на колеса.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Со слов очевидца, участники ДТП отделались ушибами и испугом.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15351589" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

german_5e4d02dc5a4f9
А зачем переворачивать автомобиль обратно?
Доброхоты-неучи в курсе, что, во-первых, есть риск нанести еще большие повреждения пострадавшим, вплоть до перелома шейных позвонков, повреждения внутренних органов, во-вторых, они уничтожают картину происшествия.
Сначала осматриваем, потом помогаем выбраться, кто не может, тому вызвали скорую-МЧС, ждем спецов, т.к. пострадавшего надо зафиксировать, потом тащить, машина горит или разливается топливо, тогда вытаскиваем.

Что за пакистанская манера, налетать гурьбой, словно каждый врач -травмотолог, переворачивать машины, тащить за руки-за ноги...
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