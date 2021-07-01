Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в полночь со среды на четверг на Заневском проспекте автомобиль KIA Rio, «вылетая на красный пешеходный светофор у дома 59», перевернулся на бок. Со слов очевидца, ребята «летели и гудели, из окон шарики торчали».
«Все проезжающие машины остановились и начали доставать людей из автомобиля, которых оказалось там очень много, в том числе и маленькие дети», — пишут в группе. На видео, снятом очевидцами, видно, как другие автомобилисты останавливаются при виде ДТП и бегут на помощь, а затем люди совместными усилиями возвращают KIA на колеса.
Со слов очевидца, участники ДТП отделались ушибами и испугом.