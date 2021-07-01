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В Братске девочка-подросток во время ссоры смертельно ранила школьника ножом-бабочкой

Ссора двух подростков в Братске закончилась поножовщиной и смертью. Подозреваемой по уголовному делу об убийстве 14-летнего мальчика стала девочка 16 лет.

Подробности сообщает Следственный комитет Иркутской области 1 июля. По предварительной информации, подросток гулял в компании друзей на площади у драматического театра. Там он встретил свою обидчицу, между ними произошла перепалка. Не найдя аргументов, девочка достала нож-бабочку и ударила своего оппонента, после чего сбежала. Мальчику вызвали скорую помощь, но до больницы его довезти не успели. От полученного ранения он скончался по дороге.

Подозреваемую задержали. «Следователями установлено, что несовершеннолетняя характеризуется отрицательно, ранее привлеклась к уголовной ответственности за кражу, совершала различные противоправные действия, состоит на учёте в ПНД», — говорится в сообщении СК.

По данным МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних несколько лет работали с ней и ее родителями. Девушка воспитывалась в многодетной семье.

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Комментарии (11)

MAGDANOZA
Странный инцидент. Неблагополучная девочка встретилась с компанией подростков. Можно предположить все, что угодно, но как-то не верится, что она стала к ним приставать, скорее наоборот. Поскольку силы были явно неравны, она пустила в ход последний аргумент. Если бы у нее не было ножа, была бы другая новость, только уже о пострадавшей девочке.
Vahmistroff
Девчонка -- будущий авторитет на малолетке.
Иван Велланский
При чём тут многодетность? У кого-то есть статистика по преступности детей из многодетных семей? Нет? Значит вы просто детоненавистники, фашисты и русофобы.
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