В Братске девочка-подросток во время ссоры смертельно ранила школьника ножом-бабочкой

Ссора двух подростков в Братске закончилась поножовщиной и смертью. Подозреваемой по уголовному делу об убийстве 14-летнего мальчика стала девочка 16 лет.



Подробности сообщает Следственный комитет Иркутской области 1 июля. По предварительной информации, подросток гулял в компании друзей на площади у драматического театра. Там он встретил свою обидчицу, между ними произошла перепалка. Не найдя аргументов, девочка достала нож-бабочку и ударила своего оппонента, после чего сбежала. Мальчику вызвали скорую помощь, но до больницы его довезти не успели. От полученного ранения он скончался по дороге.

