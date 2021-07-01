В Братске девочка-подросток во время ссоры смертельно ранила школьника ножом-бабочкой

Ссора двух подростков в Братске закончилась поножовщиной и смертью. Подозреваемой по уголовному делу об убийстве 14-летнего мальчика стала девочка 16 лет.
Подробности сообщает Следственный комитет Иркутской области 1 июля. По предварительной информации, подросток гулял в компании друзей на площади у драматического театра. Там он встретил свою обидчицу, между ними произошла перепалка. Не найдя аргументов, девочка достала нож-бабочку и ударила своего оппонента, после чего сбежала. Мальчику вызвали скорую помощь, но до больницы его довезти не успели. От полученного ранения он скончался по дороге.
Подозреваемую задержали. «Следователями установлено, что несовершеннолетняя характеризуется отрицательно, ранее привлеклась к уголовной ответственности за кражу, совершала различные противоправные действия, состоит на учёте в ПНД», — говорится в сообщении СК.
По данным МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних несколько лет работали с ней и ее родителями. Девушка воспитывалась в многодетной семье.