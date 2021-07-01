FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +22
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
2
Печать

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за преднамеренное банкротство

Преднамеренным банкротам теперь грозит до 7 лет заключения

Президент подписал закон, согласно которому вводятся новые, более жёсткие, наказания за преднамеренное банкротство. Документ опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации.

За умышленное разорение предприятия теперь будет грозить до 7 лет заключения и штраф от 3 до 5 миллионов.

До сих пор штрафы были в разы меньше — всего от 200 до 500 тысяч рублей. Срок, впрочем, грозил сравнимый — 6 лет.

Наказание коснётся бенефициаров и руководителей предприятия, которые допустили преднамеренное банкротство.

Ужесточается ответственность и за сокрытие имущества, имущественных прав или обязательств, а также за подделку или уничтожение бухгалтерских и других документов, если это произошло с использованием служебного положения. Теперь за это грозит штраф до 2 миллионов рублей или срок до 4 лет со штрафом до 500 тысяч.

Вместе с преднамеренными банкротами наказание ужесточили для арбитражных управляющих и председателей ликвидационных комиссий. За неправомерные действия им теперь грозит до 4 лет заключения и штраф до полумиллиона рублей.

В статье 195 УК РФ предусмотрели и освобождение от уголовной ответственности для лиц, впервые совершивших преступление и при этом способствовавших раскрытию дела и выявлению выгодоприобретателей от банкротства.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AndrewBarsik
Гражданам никакого толку от ужесточения ответственности за преднамеренное банкротство. Если "обанкротился" злодей, обманувший обычного гражданина или предпринимателя, никакими усилиями не добиться от кривохранительных органов возбуждения дела по этой статье. Такие дела возбуждают только, если пострадали интересы небожителей.
Ruth D. Armstead
Эх, доведет до цугундера....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний