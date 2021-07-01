Путин подписал закон, ужесточающий наказание за преднамеренное банкротство

Президент подписал закон, согласно которому вводятся новые, более жёсткие, наказания за преднамеренное банкротство. Документ опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации.



За умышленное разорение предприятия теперь будет грозить до 7 лет заключения и штраф от 3 до 5 миллионов.



До сих пор штрафы были в разы меньше — всего от 200 до 500 тысяч рублей. Срок, впрочем, грозил сравнимый — 6 лет.



Наказание коснётся бенефициаров и руководителей предприятия, которые допустили преднамеренное банкротство.



Ужесточается ответственность и за сокрытие имущества, имущественных прав или обязательств, а также за подделку или уничтожение бухгалтерских и других документов, если это произошло с использованием служебного положения. Теперь за это грозит штраф до 2 миллионов рублей или срок до 4 лет со штрафом до 500 тысяч.



Вместе с преднамеренными банкротами наказание ужесточили для арбитражных управляющих и председателей ликвидационных комиссий. За неправомерные действия им теперь грозит до 4 лет заключения и штраф до полумиллиона рублей.

