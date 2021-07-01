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У Месси закончился крупнейший контракт в истории спорта. О новом пока не объявили

Футболист Месси стал свободным агентом

Аргентинский форвард Лионель Месси стал свободным агентом. Его контракт с каталонским футбольным клубом «Барселона» истек 1 июля. Это было самым большим соглашением в истории спорта — за 4 года игрок заработал 674 миллиона долларов.

О новом соглашении до сих пор не объявлено официально, хотя ранее говорилось о неких договоренностях между игроком и «Барселоной».

Месси на протяжении всей своей карьеры выступал за каталонцев. Первый контракт с ними он подписал в 2003 году. В составе «Барселоны» он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды — Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В настоящий момент Месси находится в расположении сборной Аргентины, которая выступает на Кубке Америки.

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