У Месси закончился крупнейший контракт в истории спорта. О новом пока не объявили

Аргентинский форвард Лионель Месси стал свободным агентом. Его контракт с каталонским футбольным клубом «Барселона» истек 1 июля. Это было самым большим соглашением в истории спорта — за 4 года игрок заработал 674 миллиона долларов.



О новом соглашении до сих пор не объявлено официально, хотя ранее говорилось о неких договоренностях между игроком и «Барселоной».



Месси на протяжении всей своей карьеры выступал за каталонцев. Первый контракт с ними он подписал в 2003 году. В составе «Барселоны» он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды — Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

