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ДТП на Гражданском попало на видео: водитель «Шкоды» хотел развернуться на «зебре»

В Петербурге столкнулись две машины и троллейбус

Стоящий на остановке троллейбус попал под удар после столкновения двух легковых автомобилей на севере Петербурга.

В распоряжении «Фонтанки» 1 июля оказалась видеозапись аварии, случившейся минувшим вечером, около 20 часов, на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них откинуло в троллейбус. «Серая Toyota пересекала перекрёсток, как вдруг начала сигналить, а водитель красной Skod'ы вроде как хотел развернуться, он просто стоял с повернутым рулём», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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На записи видно, что «Шкода» начала разворот, находясь на зебре. Она не пропустила серую «Тойоту», и та от удара отлетела в троллейбус.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», это был троллейбус маршрута №6, в нём никто не пострадал. У людей из автомобилей, по данным «Фонтанки», тоже серьёзных травм не зафиксировано. Сотрудники ГИБДД приехали на место аварии примерно через 50 минут.

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