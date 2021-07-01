Стоящий на остановке троллейбус попал под удар после столкновения двух легковых автомобилей на севере Петербурга.



В распоряжении «Фонтанки» 1 июля оказалась видеозапись аварии, случившейся минувшим вечером, около 20 часов, на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них откинуло в троллейбус. «Серая Toyota пересекала перекрёсток, как вдруг начала сигналить, а водитель красной Skod'ы вроде как хотел развернуться, он просто стоял с повернутым рулём», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

