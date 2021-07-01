Десятилетний петербуржец прыгал с надувного матраса на озере под Выборгом. Его тело нашли спасатели

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июля, сотрудников МЧС и полицию на озеро под Выборгом вызвали около шести часов вечера. На берегу водоема их ждали перепуганные женщина и пара мальчишек. Пока спасатели исследовали озеро, они рассказали правоохранителям, что около трех дня приехали на озеро на велосипедах, чтобы искупаться. Туда же через некоторое время приехал их знакомый по садоводству — 10-летний Арсений. Они плескались в воде и прыгали с матраса в озеро. После одного из таких прыжков мальчик не выплыл. Его сначала искали сами, потом вызвали чрезвычайные службы.

Спасатели Ленобласти нашли в озере в поселке Кирилловское тело 10-летнего жителя Петербурга.

Спасатели извлекли из воды тело мальчика. Ребенок вместе с мамой, бабушкой и дедом проживал в Выборгском районе Петербурга, а под Выборгом отдыхал на даче.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СК по Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».