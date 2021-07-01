Телефонные мошенники сорвали куш в Петербурге. Звонки по одному номеру в течение месяца принесли им 16 млн рублей

Пожилой житель Выборгского района Петербурга сделал телефонных мошенников миллионерами. Он не заметил подвоха в настоятельных рекомендациях аферистов и лишился всех своих накоплений. Ради мнимого сохранения средств ему даже пришлось влезть в долги.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июля, накануне в семь вечера в 57-й отдел полиции обратился 68-летний ведущий сотрудник акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения» (АО «КБСМ»).



Полицейским он рассказал, как на протяжении месяца ему звонил «специалист финансового отдела» и убеждал, что его банковские счета находятся в опасности. Чтобы сохранить деньги, он уговорил заявителя снять их, а также взять кредиты и займы под залог недвижимости, после чего перевести все денежные средства на новый, якобы более безопасный счёт.

