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Телефонные мошенники сорвали куш в Петербурге. Звонки по одному номеру в течение месяца принесли им 16 млн рублей

Петербуржец лишился 16 млн рублей из-за телефонных мошенников

Пожилой житель Выборгского района Петербурга сделал телефонных мошенников миллионерами. Он не заметил подвоха в настоятельных рекомендациях аферистов и лишился всех своих накоплений. Ради мнимого сохранения средств ему даже пришлось влезть в долги.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июля, накануне в семь вечера в 57-й отдел полиции обратился 68-летний ведущий сотрудник акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения» (АО «КБСМ»).

Полицейским он рассказал, как на протяжении месяца ему звонил «специалист финансового отдела» и убеждал, что его банковские счета находятся в опасности. Чтобы сохранить деньги, он уговорил заявителя снять их, а также взять кредиты и займы под залог недвижимости, после чего перевести все денежные средства на новый, якобы более безопасный счёт.

По словам пожилого конструктора, он последовал настоятельным рекомендациям и перевёл более 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Потерпевший занимает одну из ведущих должностей в АО «КБСМ», является автором научных статей. Пару лет назад он был отмечен городским ЗакСом за выдающиеся личные заслуги в развитии оборонно-промышленного комплекса РФ.

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Комментарии (20)

Хьюман
Проблема не в глупости людей, которых разводят профессиональные мошенники, а в том почему в этой стране они безнаказанно воруют миллиарды в год, и при этом благополучно существуют под крышей властных структур.
265929496
И при этом государство до сих пор не озаботилось выпуском социальной рекламы на данную тему. Если бы каждый день несколько раз в день человек слышал предупреждения по ТВ, радио, получал рассылку с призывом к осторожности на почтовый ящик и т.п. Этот бизнес уже давно сошел бы на нет. Человек может быть наивен в силу возраста или заболевания, но выучить правило " никогда не разговаривайте с незнакомцами о деньгах" может даже дебил.
Как это возможно, что человек целый месяц находится под контролем мошенников и ни с кем об этом не поговорил? Родные? Коллеги? Соседи?
nuga
Это ему наказание.Не поделился деньгами,когда просили ,у каждого такое бывает,пришел друг,попросил в долг,выручи,а в ответ отказ,хотя не бедный человек. Вот и наступил момент отдачи долга.Только мошенникам.Лучше бы помог нуждающимся.
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