Житель Васильевского острова в Петербурге сообщил, что судно ГУП «Экострой», проводящее дноочистительные работы на Смоленке, используется командой в личных целях. Как он рассказал 30 июня «Мегаполису», бригада якобы ездит за спиртным по ночам.



Мужчина уточнил, что кадры снял около 23.10 29 июня. По его словам, мужчины подъехали на катере к магазину, где им продали алкоголь. А оставшийся на борту якобы выбросил пустую тару в воду. После чего они, по словам очевидца, устроили «гулянку на катере». Отметим, по записи не очевидно, чем именно занимается команда.