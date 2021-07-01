Житель Васильевского острова в Петербурге сообщил, что судно ГУП «Экострой», проводящее дноочистительные работы на Смоленке, используется командой в личных целях. Как он рассказал 30 июня «Мегаполису», бригада якобы ездит за спиртным по ночам.
Мужчина уточнил, что кадры снял около 23.10 29 июня. По его словам, мужчины подъехали на катере к магазину, где им продали алкоголь. А оставшийся на борту якобы выбросил пустую тару в воду. После чего они, по словам очевидца, устроили «гулянку на катере». Отметим, по записи не очевидно, чем именно занимается команда.
В ГУП «Экострой» «Фонтанке» заявили, что дежурство при дноочистных работах ведется круглосуточно.
«Движение судов, выход команды на берег возможны и после окончания производства работ. Бригада, осуществляющая вахту, находится под контролем начальника участка. Для исключения загрязнения акватории на каждом судне имеется тара для накопления отходов. Отметим, что в Петербурге продажа алкоголя после 22.00 запрещена, что исключает возможность покупки спиртного в более позднее время», - подчеркнули на предприятии.
Там уточнили, что проведут проверку «с целью уточнения обстоятельств использования судна».