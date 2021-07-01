Чтобы спасти свою собаку, которую начали рвать стаффы, мужчина буквально лег на нее и закрыл своим телом. «Эти стаффы уже много лет едят собак и людей, — написала в группе Калининского района в социальной сети «Вконтакте» женщина, выложившая страшный ролик. — На видео наш сосед собой накрыл свою старенькую собачку. По итогу пострадали оба. За много лет заявлений на хозяина писалось очень много, но собаки так и гуляют без намордников и без поводков».
В комментариях под постом пользователи соцсети удивлялись, почему хозяин опасных собак до сих пор не понес ответственность за выгул без намордников. «Эти псы уже кусали не одного ребенка. В субботу приедет участковый в очередной раз принять заявления от мужчины (пострадавшего при нападении на его собаку — прим.ред.) и проживающих. За столько лет заявлений больше 15», — сообщила автор видеоролика. Женщина отметила, что заснятый ею эпизод случился в 6 утра, а в 21.30 хозяин стаффордширских терьеров как ни в чем не бывало вывел их на прогулку на поводках-рулетках и без намордников. По словам очевидицы, пережившую нападение стаффов собаку к тому времени прооперировали: у нее содран скальп, повреждена лапа и множество покусов на теле. Ее хозяина тоже покусали, ему пришлось обратиться за помощью в травмпункт.