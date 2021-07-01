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Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов. Соседи говорят, что эти псы нападали на детей

В Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от двух стаффордширских терьеров

Во дворе дома 13 на улице Комсомола в Петербурге два стаффордширских терьера атаковали мужчину с собакой. Бойцовские псы были без намордников и поводков, их хозяин находился в момент нападения рядом. Нападение сняла на видео соседка, которая наблюдала происходящее из окна. Запись опубликована 30 июня в группе «Калининский район | Калининский online» во «ВКонтакте».

Чтобы спасти свою собаку, которую начали рвать стаффы, мужчина буквально лег на нее и закрыл своим телом. «Эти стаффы уже много лет едят собак и людей, — написала в группе Калининского района в социальной сети «Вконтакте» женщина, выложившая страшный ролик. — На видео наш сосед собой накрыл свою старенькую собачку. По итогу пострадали оба. За много лет заявлений на хозяина писалось очень много, но собаки так и гуляют без намордников и без поводков».

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В комментариях под постом пользователи соцсети удивлялись, почему хозяин опасных собак до сих пор не понес ответственность за выгул без намордников. «Эти псы уже кусали не одного ребенка. В субботу приедет участковый в очередной раз принять заявления от мужчины (пострадавшего при нападении на его собаку — прим.ред.) и проживающих. За столько лет заявлений больше 15», — сообщила автор видеоролика. Женщина отметила, что заснятый ею эпизод случился в 6 утра, а в 21.30 хозяин стаффордширских терьеров как ни в чем не бывало вывел их на прогулку на поводках-рулетках и без намордников. По словам очевидицы, пережившую нападение стаффов собаку к тому времени прооперировали: у нее содран скальп, повреждена лапа и множество покусов на теле. Ее хозяина тоже покусали, ему пришлось обратиться за помощью в травмпункт.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Хозяева собак, которые нанесли телесные повреждения, должны нести уголовную ответственность, такую же, как если бы, повреждения нанесли они сами, причём умышленно.
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