Россия вошла в топ-5 стран в мире по количеству удаленных в TikTok видео

Россия занимает четвертое место в мире по количеству удаленных видео в TikTok за первые три месяца 2021 года. Об этом 30 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет компании об обеспечении соблюдения правил сообщества.



На первом месте США с 8,54 млн удаленных записей, на втором — Пакистан (6,5 млн), следом идет Бразилия (6,1 млн). В России удалено 3,7 млн роликов, на пятом месте Индонезия (2,8 млн).



Всего с платформы за первый квартал этого года удалили 61,95 млн видео (менее 1% от всех, загруженных в TikTok за этот период). В компании отметили, что после апелляций пользователей были восстановлены более 2,83 млн видео, удаленных по ошибке.

