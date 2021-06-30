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В РПЦ заявили, что будут не принуждать к вакцинации, а «по-отечески увещевать братию»

Обязательная вакцинация от коронавируса в РПЦ, и в частности в обители Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, вводиться не будет. Об этом 30 июня написал в своем телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии Русской православной церкви епископ Савва (Тутунов).

«Ещё раз подтверждаю, что в Московской епархии никакой «обязаловки» в этой сфере не планируется <...> Что касается Валаама. К сегодняшнему дню здесь снята тема понуждения. Владыка Панкратий старается по-отечески увещевать братию. Ни о каком «выселении» по причине невакцинации не может быть речи», — подчеркнул он.

Ранее информация о принудительных прививках на Валааме появилась в СМИ. При этом епископ Савва в целом поддержал вакцинацию духовенства и напомнил, что сегодня патриарх Кирилл разослал циркуляр по этому поводу. Там священнослужителям рекомендуют привиться, а также требуют усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в храмах, в том числе масочного режима.

При этом в РПЦ считают, что постановление главного санитарного врача по Москве об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан религиозные организации не затрагивает.

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Комментарии (11)

Yuri_SPb
Думаете, много чиновников Фонтанку читают? А мне, как пролетарию, вообще ни каким боком.
266081655
Покайтесь, братия во всех грехах тяжких! Не тому богу молитесь! Золотому тельцу поклоны бьёте! Во искушение властью вовлечены! Сатане присягаете!
Владислав М
Разве верующим не достаточно просто молиться о защите от коронавируса? Господь же всесилен, услышит и отведёт вирус.
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