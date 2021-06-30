В РПЦ заявили, что будут не принуждать к вакцинации, а «по-отечески увещевать братию»

Обязательная вакцинация от коронавируса в РПЦ, и в частности в обители Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, вводиться не будет. Об этом 30 июня написал в своем телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии Русской православной церкви епископ Савва (Тутунов).



«Ещё раз подтверждаю, что в Московской епархии никакой «обязаловки» в этой сфере не планируется <...> Что касается Валаама. К сегодняшнему дню здесь снята тема понуждения. Владыка Панкратий старается по-отечески увещевать братию. Ни о каком «выселении» по причине невакцинации не может быть речи», — подчеркнул он.

