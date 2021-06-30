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Мексиканские фермеры вооружились, чтобы противостоять мафии. «Дешевле купить винтовку, чем заплатить»

Мексиканские фермеры дали вооруженный отпор мафии

Мексиканские фермеры, которые выращивают авокадо и ежевику, объединились в вооруженную группировку Pueblos Unidos, чтобы противостоять местной мафии. Об этом пишет издание Mexico News Daily.

«Дешевле купить винтовку, чем заплатить мафии», — заявил один из участников движения. По его словам, картель Лос-Виагарас требовал от него около 50 тысяч песо (2,5 тыс. долларов) «за защиту». «Мы следовали за мафией везде, где бы она ни находилась. Группами от 20 до 60 человек мы прочёсывали холмы, патрулировали улицы — делали то, чем не занималось правительство. В итоге мы очистили нашу деревню от преступников», — рассказал глава Pueblos Unidos в деревне Лос-Атес. Всего в группировку вступили уже более трех тысяч человек. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что подобные формирования «самообороны» якобы сами укрывают преступников и потребовал от них сложить оружие.

«Групп самообороны не должно существовать, потому что безопасность может обеспечивать только государство. Я против того, чтобы люди вооружались и формировали сообщества для борьбы с преступностью, потому что это не приносит результатов», — подчеркнул глава государства.

Однако фермеры говорят, что количество преступлений снизилось только после того, как борьбой с мафией занялись они. С 2019 года в стране идет реформа сил правопорядка для противостояния картелям. Однако обновленная нацгвардия пока количество преступлений не снизила: число убийств в Мексике достигло рекордного уровня в 34 тысячи за год.

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Комментарии (3)

W Bons
мысль правильная , б Махно лет 100 назад на практике это доказал
Obseerv
Теперь правительственным войскам будут противостоять две мафии!
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