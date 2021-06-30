Мексиканские фермеры вооружились, чтобы противостоять мафии. «Дешевле купить винтовку, чем заплатить»

Мексиканские фермеры, которые выращивают авокадо и ежевику, объединились в вооруженную группировку Pueblos Unidos, чтобы противостоять местной мафии. Об этом пишет издание Mexico News Daily.



«Дешевле купить винтовку, чем заплатить мафии», — заявил один из участников движения. По его словам, картель Лос-Виагарас требовал от него около 50 тысяч песо (2,5 тыс. долларов) «за защиту». «Мы следовали за мафией везде, где бы она ни находилась. Группами от 20 до 60 человек мы прочёсывали холмы, патрулировали улицы — делали то, чем не занималось правительство. В итоге мы очистили нашу деревню от преступников», — рассказал глава Pueblos Unidos в деревне Лос-Атес. Всего в группировку вступили уже более трех тысяч человек. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что подобные формирования «самообороны» якобы сами укрывают преступников и потребовал от них сложить оружие.

