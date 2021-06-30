Неизвестный мужчина в Сочи захватил пляж и сдавал лежаки туристам за деньги, прикрываясь связями в спецслужбах. Об этом 30 июня в своем Instagram сообщил врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров.



По его словам, «предприниматель» выбрал небольшой укромной пляж, расставил там зонтики и лежаки и начал пускать отдыхающих за деньги. На все вопросы мужчина отвечал, что у него есть «крыша в спецслужбах». Однако никаких связей у него не оказалось, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. «Тем, кто заплатил за сегодняшний день, дали спокойно досидеть, долежать и доукрыться в тени зонтиков. Старались вывозить незаконное имущество потише, не нарушая покоя отдыхающих. Для гостей — услуги. Для организаторов — 159 ст. УК РФ. Остатки завтра вывезем», — уточнил Столяров.