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В Сочи мужчина, прикрываясь «крышей в спецслужбах», захватил пляж

Неизвестный мужчина в Сочи захватил пляж и сдавал лежаки туристам за деньги, прикрываясь связями в спецслужбах. Об этом 30 июня в своем Instagram сообщил врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров.

По его словам, «предприниматель» выбрал небольшой укромной пляж, расставил там зонтики и лежаки и начал пускать отдыхающих за деньги. На все вопросы мужчина отвечал, что у него есть «крыша в спецслужбах». Однако никаких связей у него не оказалось, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. «Тем, кто заплатил за сегодняшний день, дали спокойно досидеть, долежать и доукрыться в тени зонтиков. Старались вывозить незаконное имущество потише, не нарушая покоя отдыхающих. Для гостей — услуги. Для организаторов — 159 ст. УК РФ. Остатки завтра вывезем», — уточнил Столяров.

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Комментарии (6)

Редиска Здесь
То есть, если бы связи были, то это не мошенничество?
gencon
Спалился на спецслужбах, надо было участковым прикрываться. Обортни из спец.... отели строят и сдают все целиком, лежаки для них слишком мелко
AlBerkut
Какое мошенничество, какая 159?
Добровольный взнос на ремонт провала заслуженному сыну того самого лейтенанта Шмидта😎😂😂😂
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