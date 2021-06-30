Пешеход попал под колёса легкового автомобиля в Московском районе Петербурга 30 июня. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла незадолго до шести часов вечера у дома № 3 по улице Типанова. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в непредназначенном для пешеходов месте. Судя по карте, переход расположен в нескольких метрах. Попасть на противоположную сторону ему помешал «Форд Мондео», за рулём которого сидел мужчина 43 лет.
Пешеход скончался. Полицейские проводят проверку и устанавливают личность погибшего. На вид ему было 35 лет.