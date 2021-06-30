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Глава Сбера предсказал падение цен на нефть в три раза

Стоимость российской нефти Urals может упасть до 26 долларов за баррель к 2050 году. Об этом 30 июня заявил глава Сбера Герман Греф.

«Наши оценки — мы их сегодня представили в правительство — выглядят очень-очень серьезно, я бы сказал. Вызывают большую озабоченность. В частности, цена на нефть Urals с базовой цены в $77 за баррель падает к 2050 году в три раза, до $26 баррель. Цена на газ падает в два раза», — сказал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, объем добычи может в России упасть также в три раза, а экспорт нефти тогда сократится в 4–6 раз. Отметим, в последнее время цены на нефть растут: с начала года Urals подорожала в полтора раза, до 74 долларов за баррель. 29 июня она перешла рубеж в 75 долларов. Однако согласно прогнозу Центробанка, средняя цена Urals будет падать и в среднем составит 60 долларов в 2021 году, 55 долларов в 2022-м и 50 долларов — в 2023-м.

Одной из причин падения цен может стать переход европейских стран на «зеленую энергетику». Так, Финляндия уже из-за этого сократила импорт российской нефти на 25% в годовом выражении.

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Комментарии (27)

shushu
к 2050-му году. Он мог еще много чего предсказать, что марсиане прилетят или что всемирный потоп будет, спросу-то никакого.
Печенеги и половцы
Очередная глупость.
Агроном аэродрома
А когда поставит банкоматы в Крiму, не предсказал? :)))
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