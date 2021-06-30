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В Ленобласти пятилетняя девочка погибла, запутавшись в верёвках качелей

Следователи изучают обстоятельства смерти ребёнка в Гатчинском районе Ленобласти. Девочка умерла на самодельных качелях.

«По предварительным данным, 30 июня 2021 года в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в веревке и погибла», — говорится в сообщении регионального управления СК.

На место после звонка о происшествии выехали следователи, следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Напоминая о том, что «подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых», СК сообщает, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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