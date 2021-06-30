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Смольный оштрафует полсотни петербуржцев за курение кальянов и отказ надеть маску после предупреждения

Очередные штрафы за коронавирусные нарушения назначены в Петербурге

Правительство Петербурга подвело итоги коронавирусных рейдов, которые проходят в Северной столице с 11 июня. Как сообщила 30 июня пресс-служба губернатора Александра Беглова, за все время сотрудники комитета по контролю за имуществом установили нарушения на 294 предприятиях, большую часть — в первые дни рейдов. У бизнеса отсутствовал QR-код, не было журналов дезинфекции и термометрии, санитайзеров, разметки социальной дистанции, сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты. По результатам проверок составлены протоколы, владельцы будут оштрафованы.

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47 посетителям придется заплатить штраф за курение кальянов и отказ надеть маску после предупреждения.

Сотрудники Роспотребнадзора, которые также принимают участие в рейдах, составили 23 протокола о временном запрете деятельности, опечатали 20 помещений — торговые центры, кальянные, кинозалы, объекты общепита.

При этом большинство предприятий торговли и общепита соблюдают противоэпидемические требования. «Строгий контроль дает результаты. Большинство предприятий и организаций соблюдают ограничения и санитарные требования. Сейчас очень важна наша общая ответственность. Выполнять рекомендации Роспотребнадзора необходимо всем — и предпринимателям, и посетителям», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

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Комментарии (3)

Laska77
надо было еще в Пулково съездить, а то в новостях жалобы. Или боятся, что рука устанет штрафы выписывать? :))
ldsDenis
Какая же показуха все эти проверки. В начале пандемии люди как то ещё дистанцию держали, теперь наклейки все затоптаны, дистанцию ни кто не держит и всем пофиг на это. И так повсеместно. Китайские измерители температуры показывают заниженную температуру, что и заносится в журнал. Я уже не говорю, что измерение температуры это медицинское обследование и вряд ли сотрудники имеют соответствующую сертификацию. Очередное пополнение бюджета с помощью нищего народа и подыхающего бизнеса.
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