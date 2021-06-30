Правительство Петербурга подвело итоги коронавирусных рейдов, которые проходят в Северной столице с 11 июня. Как сообщила 30 июня пресс-служба губернатора Александра Беглова, за все время сотрудники комитета по контролю за имуществом установили нарушения на 294 предприятиях, большую часть — в первые дни рейдов. У бизнеса отсутствовал QR-код, не было журналов дезинфекции и термометрии, санитайзеров, разметки социальной дистанции, сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты. По результатам проверок составлены протоколы, владельцы будут оштрафованы.
47 посетителям придется заплатить штраф за курение кальянов и отказ надеть маску после предупреждения.
Сотрудники Роспотребнадзора, которые также принимают участие в рейдах, составили 23 протокола о временном запрете деятельности, опечатали 20 помещений — торговые центры, кальянные, кинозалы, объекты общепита.
При этом большинство предприятий торговли и общепита соблюдают противоэпидемические требования. «Строгий контроль дает результаты. Большинство предприятий и организаций соблюдают ограничения и санитарные требования. Сейчас очень важна наша общая ответственность. Выполнять рекомендации Роспотребнадзора необходимо всем — и предпринимателям, и посетителям», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.