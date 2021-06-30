Какая же показуха все эти проверки. В начале пандемии люди как то ещё дистанцию держали, теперь наклейки все затоптаны, дистанцию ни кто не держит и всем пофиг на это. И так повсеместно. Китайские измерители температуры показывают заниженную температуру, что и заносится в журнал. Я уже не говорю, что измерение температуры это медицинское обследование и вряд ли сотрудники имеют соответствующую сертификацию. Очередное пополнение бюджета с помощью нищего народа и подыхающего бизнеса.