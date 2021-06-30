Уволить нельзя, оштрафовать можно. Роспотребнадзор разъяснил, к чему готовиться сотрудникам, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19

«Основания для прекращения трудовых отношений регламентируются статьей 77 Трудового кодекса. Постановление Роспотребнадзора таким основанием быть не может», — сказала она.

Постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса не может быть основанием для увольнения сотрудника, если он отказывается делать прививку. От этом сообщила Любовь Ефимчук, заместитель начальника отдела юридического обеспечения Роспотребнадзора по Петербургу, в ролике с ответами на вопросы петербургского бизнеса, записанном объединением «Деловая Россия».

Если гражданин отказывается делать прививку, которая входит в календарь профилактических (ранее Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в этот список. — Прим. ред.), то он должен оформить письменный отказ. «Медицинский работник фиксирует в медицинской карте данный отказ», — сказала Любовь Ефимчук.

При этом работодателя могут оштрафовать за отказ предоставления данных о вакцинации сотрудников. Санкции будут зависеть от того, кем будет издан нормативно-правовой акт об обязательной вакцинации. Если предписание будет исходить от органа исполнительной власти субъекта, то за неисполнение грозит административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. Если же документ будет издан главным санитарным врачом, то по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Наказание для работника «регламентируется в таком же порядке», отметила Любовь Ефимчук.

Сейчас постановление правительства Петербурга 121 предписывает обязательную вакцинацию органам госвласти и подведомственным учреждениям. Однако в зачет 65% принимают и тех, у кого антитела появились естественным образом. Для бизнеса вакцинация 60% персонала сейчас носит добровольный характер.