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Пулково испытывает пассажиров очередями и духотой. Прокуратура начала проверку

Из-за огромных очередей в Пулково прокуратура начала проверку

После огромных очередей в Пулково к стойкам регистрации Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в ведомстве 30 июня.

Накануне фото с толпами людей в терминале петербургского аэропорта опубликовал портал FrequentFlyers.ru: пассажиры вынуждены по два часа простаивать в очереди на регистрацию, некоторые из-за жары падают в обморок.

По данным издания, проблема связана с нехваткой персонала и касается не всех авиакомпаний. Так, «Россия» регистрирует пассажиров силами собственных сотрудников, и на её стойках очередей нет. А вот «Победа» и «Аэрофлот» пользуются услугами хендлинговой компании «Воздушных ворот Северной столицы» — управляющей компании аэропорта Пулково.

«Немалая доля регистрируется онлайн — примерно 20–30%. Аэропорт знает об этой проблеме и обещал найти каких-то студентов, но пока все по-прежнему. Это немыслимая ситуация, особенно в условиях пандемии», — рассказал FrequentFlyers.ru источник в cлужбе наземного контроля «Победы».

В «Воздушных воротах Северной столицы» уточнили, что аэропорт Пулково работает в штатном режиме, а скопление пассажиров в зоне регистрации возможно во время пиковой нагрузки или задержки нескольких авиарейсов. «Сотрудники аэропорта Пулково в оперативном режиме минимизировали скопление пассажиров и ожидание в очереди. Учитывая значительный рост пассажиропотока на внутренних направлениях, аэропорт Пулково просит пассажиров по возможности регистрироваться на рейсы самостоятельно в онлайн-режиме или в киосках саморегистрации, прибывать в аэропорт заблаговременно и соблюдать масочный режим», — рассказали в пресс-службе.

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Комментарии (17)

alexpv
Победа - это та еще жесть, обходите ее стороной кто может. Недавно заблаговременно купил билет на рейс в 20-00, чтобы успеть в другой город где с утра были важные дела.В билете указана дата и число. Захожу за сутки в электронную регистрацию, а там мой рейс уже бьется на следующий день в 12-00. Пытался звонить в компанию, минута разговора под 100р, написал письмо по указанным контактам - ноль результата, деньги за билет в корзину.
262370901
Улетал в конце марта "замечательной" "поБедой". Онлайн регистрацию прошел, но гоняли от стойки к стойке, то сеть упала, то сотрудников не хватает, в результате вся онлайн регистрация была отменена и номера скамеек вписывали вручную.
Dim22
Может быдло не умеющее пользоваться ПК совсем билеты не продавать.
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