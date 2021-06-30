Накануне фото с толпами людей в терминале петербургского аэропорта опубликовал портал FrequentFlyers.ru: пассажиры вынуждены по два часа простаивать в очереди на регистрацию, некоторые из-за жары падают в обморок.

По данным издания, проблема связана с нехваткой персонала и касается не всех авиакомпаний. Так, «Россия» регистрирует пассажиров силами собственных сотрудников, и на её стойках очередей нет. А вот «Победа» и «Аэрофлот» пользуются услугами хендлинговой компании «Воздушных ворот Северной столицы» — управляющей компании аэропорта Пулково.

«Немалая доля регистрируется онлайн — примерно 20–30%. Аэропорт знает об этой проблеме и обещал найти каких-то студентов, но пока все по-прежнему. Это немыслимая ситуация, особенно в условиях пандемии», — рассказал FrequentFlyers.ru источник в cлужбе наземного контроля «Победы».



В «Воздушных воротах Северной столицы» уточнили, что аэропорт Пулково работает в штатном режиме, а скопление пассажиров в зоне регистрации возможно во время пиковой нагрузки или задержки нескольких авиарейсов. «Сотрудники аэропорта Пулково в оперативном режиме минимизировали скопление пассажиров и ожидание в очереди. Учитывая значительный рост пассажиропотока на внутренних направлениях, аэропорт Пулково просит пассажиров по возможности регистрироваться на рейсы самостоятельно в онлайн-режиме или в киосках саморегистрации, прибывать в аэропорт заблаговременно и соблюдать масочный режим», — рассказали в пресс-службе.