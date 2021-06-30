Суд в Петербурге признал вне закона видео блогера-миллионника. Он пять лет учил делать из фена огнемёт

В Петербурге суд признал запрещённым к распространению ролик YouTube-блогера, который на своём канале демонстрирует полезные самоделки. Одну из них сочли потенциально пригодной для теракта, искать мастера не стали.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 30 июня, иск прокурора удовлетворил Октябрьский райсуд. Вопросы у прокуратуры Адмиралтейского района вызвало видео о том, как сделать из фена огнемёт. Сборку из подручных материалов и последующую демонстрацию проводит автор канала.

«В ходе проверки установлено, что на сайте размещен видеоматериал, на котором неустановленные лица демонстрируют процесс создания огнемета, а также способы его применения», — говорится в заявлении. Истец подчёркивает, что огнемёт имеет сильный поражающий эффект и может стать оружием, например, при совершении террористического акта. Между тем видео в широком доступе.