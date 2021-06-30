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Суд в Петербурге признал вне закона видео блогера-миллионника. Он пять лет учил делать из фена огнемёт

В Петербурге суд признал запрещённым к распространению ролик YouTube-блогера, который на своём канале демонстрирует полезные самоделки. Одну из них сочли потенциально пригодной для теракта, искать мастера не стали.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 30 июня, иск прокурора удовлетворил Октябрьский райсуд. Вопросы у прокуратуры Адмиралтейского района вызвало видео о том, как сделать из фена огнемёт. Сборку из подручных материалов и последующую демонстрацию проводит автор канала.

«В ходе проверки установлено, что на сайте размещен видеоматериал, на котором неустановленные лица демонстрируют процесс создания огнемета, а также способы его применения», — говорится в заявлении. Истец подчёркивает, что огнемёт имеет сильный поражающий эффект и может стать оружием, например, при совершении террористического акта. Между тем видео в широком доступе.

Ролик имеет возрастное ограничение от YouTube, пометку «не повторять детям» от автора, фамилия которого есть в названии канала. С феном он экспериментировал пять лет назад, на сегодняшний день имеет 1,1 млн подписчиков. Может научить, как сделать сюрикэн из сцепления или избавить кастрюлю от векового нагара с помощью собранного собственноручно гидроабразивного очистителя.

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Комментарии (10)

sheriff02
гайвер чтоль? так эти видео даже ютубом давно удалены, как опасные
f0ntan
Кто сказал десятник? - Сотник, ко мне! - Тысячник, ко мне! - Миллионник! - Гаврила, ты хоть за него или за меня?
ivan5_5e4d10fe646f6
А огнемет носимый чтоли был? Ему же 220в надо?
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