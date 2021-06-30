Через банкомат или мобильное приложение. В Петербурге добавят новые способы оплаты парковки

— Для оплаты парковки через банкомат или мобильный банк клиентам Сбербанка нужно будет зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парковки» или выбрать подраздел «Транспорт» и далее — подраздел «Парковка». Затем выбрать услугу «Почасовая оплата», указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. По завершению необходимо проверить данные и подтвердить платеж.

С 1 июля петербургским автомобилистам станут доступны новые способы оплаты парковки. Городской центр управления парковками подписал соглашения со Сбербанком и банком ПСКБ об оплате парковки с помощью банкоматов и мобильного приложения. В городском комитете по транспорту 30 июня подробно рассказали, как это можно будет сделать.

— Клиентам банка ПСКБ для оплаты парковки с помощью банкомата необходимо перейти в раздел «Платежи», далее — в подраздел «Прочие платежи» и выбрать «Парковки Санкт-Петербурга». Затем нажать «Оплата парковки», выбрать вид транспортного средства, указать парковочную зону, продолжительность парковки в минутах, мобильный телефон и номер машины.



Помимо этого, сейчас прорабатывается возможность оплаты парковки через мобильное приложение банка ПСКБ.



В комтрансе особо обратили внимание, что при оплате парковки данными способами взимается комиссия по тарифу банка. В частности, при оплате через приложение Сбербанка размер комиссии составит 1% от суммы платежа (например, 60 копеек от 60 рублей за час парковки), при оплате картой через банкомат — 1,2% (72 копейки от 60 рублей), при оплате наличными через банкомат — 3% (1 рубль 80 копеек от 60 рублей). Размер комиссии за услуги банка ПСКБ при оплате через банкомат — 2 % (например, 1 рубль 20 копеек от 60 рублей).



Ознакомиться с расположением отделений банков и банкоматов в зоне платной парковки в Петербурге предлагается на сайте парковочного пространства www.parking.spb.ru.

