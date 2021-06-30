В чёрный список Роскомнадзора могут попасть ещё 6 VPN-сервисов

Роскомнадзор планирует ввести централизованное управление в отношении средств обхода блокировки запрещенной в силу закона информации. Регулятор направил в ведомства запрос об использовании ещё шести VPN-сервисов для обеспечения технологических процессов предприятий и организаций.

«В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», — говорится в сообщении РКН 30 июня.