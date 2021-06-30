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В чёрный список Роскомнадзора могут попасть ещё 6 VPN-сервисов

Роскомнадзор планирует ввести централизованное управление в отношении средств обхода блокировки запрещенной в силу закона информации. Регулятор направил в ведомства запрос об использовании ещё шести VPN-сервисов для обеспечения технологических процессов предприятий и организаций.

«В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», — говорится в сообщении РКН 30 июня.

Не так давно Роскомнадзор ограничил работу в России VyprVPN и Opera VPN. Это случилось спустя месяц после аналогичного запроса, отмечает «Интерфакс».

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Комментарии (2)

Alex000
Это пока VPN-сервисы не начали динамически менять IP, что они легко могут проделать, используя VPS для обработки трафика. Тот же Telegram так и сделал. Такое "заблокировать" уже невозможно - придётся положить весь гугл, aws, microsoft, и много чего ещё.
261409821
розггомпозор маст дай!
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