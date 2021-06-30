«Словно они пришли арестовать террориста». Блогер и коуч рассказала о конфликте со стюардессой из-за спущенной маски на рейсе Анапа — Петербург

Пассажирка авиакомпании «Россия» — бизнес-консультант Наталья Грэйс со стотысячной аудиторией подписчиков — рассказала о конфликте, участницей которого она стала на борту самолёта, следующего рейсом Анапа — Петербург. История опубликована на её странице в социальной сети Instagram.

По её словам, во время полёта у неё произошла стычка с бортпроводницей. Последняя попросила коуча-блогера полностью надеть приспущенную маску, но та отказалась это сделать якобы из-за плохого самочувствия. «От жары и напряжения у меня сильно поднялось кровяное давление и дышать было реально тяжело. Накануне, 27 июня, я сдала свой билет и билет сотрудника, чтобы отлежаться в отеле. Никакие мои аргументы о плохом самочувствии, затруднённом дыхании, сданных билетах из-за плохого самочувствия — не возымели действия», — рассказала она о начале конфликта (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Ред.).

Грэйс пишет, что после этого к ней по громкоговорителю якобы обратился капитан, заявив, что, если она не наденет маску, то самолёт сядет в промежуточном аэропорту, а ей придётся компенсировать расходы на топливо. «Эта угроза не подействовала на меня, это была примитивная манипуляция страхом», — заявляет коуч-блогер.

Затем бортпроводница написала на специальном бланке заявление, а также вызвала нескольких полицейских и представителей «России». «Словно они пришли арестовать террориста. Носы представителей торчали поверх масок, но очень хотелось оштрафовать именно меня», — комментирует эти события Грэйс. Следующие несколько часов, по её словам, она провела за общением с сотрудниками полиции, снимая этот процесс на камеру телефона. Как видно на опубликованных кадрах, её оппонентке идея задокументировать происходящее не понравилась. Попытка снять лицо бортпроводницы крупным планом закончилась заваленным горизонтом. Свой рассказ коуч-блогер заканчивает так: «Эта стюардесса, по моему мнению, просто хотела самоутвердиться».