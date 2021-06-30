Петербургский марафон «Белые ночи» перенесли ещё на год из-за коронавируса

Организаторы ежегодного петербургского марафона «Белые ночи» приняли решение перенести спортивное мероприятие на год — на 18 июня 2022 года. Изначально забег предполагалось провести 17 июля этого года. О его переносе из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе сообщается 30 июня в официальной группе «Белых ночей» в соцсети «ВКонтакте».



«Мы надеялись, что нам не придётся выходить с такой публикацией. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться. Проведение забега в текущих условиях — это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным. С горечью и досадой мы вынуждены принять сложное решение: марафон «Белые ночи» в этом году не состоится. Забег переносится на 18 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

