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Петербургский марафон «Белые ночи» перенесли ещё на год из-за коронавируса

Марафон «Белые ночи» переносится на 18 июня 2022 года

Организаторы ежегодного петербургского марафона «Белые ночи» приняли решение перенести спортивное мероприятие на год — на 18 июня 2022 года. Изначально забег предполагалось провести 17 июля этого года. О его переносе из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе сообщается 30 июня в официальной группе «Белых ночей» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы надеялись, что нам не придётся выходить с такой публикацией. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться. Проведение забега в текущих условиях — это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным. С горечью и досадой мы вынуждены принять сложное решение: марафон «Белые ночи» в этом году не состоится. Забег переносится на 18 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Организаторы также уточнили, что, если человек уже зарегистрировался на марафон в этом году, его регистрация будет автоматически перенесена на 2022 год. Кроме того, можно оформить возврат средств.

Напомним, что в прошлом году марафон «Белые ночи» также не состоялся из-за пандемии.

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Комментарии (3)

Napalm
Пусть забудут все про марафон. COVID-19 новая действительность, нам с ним жить!!! Волны будут всегда, забывайте прежнюю жизнь, чем раньше осознаете, тем быстрее смиритесь!!!
dragvs
Зато жена Шойгу устраивает массовые забеги по всей стране.
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