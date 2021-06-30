Фото: Предоставлено БФ «Точка опоры» Поделиться Поделиться







В России развивается новая спортивная дисциплина — рейсраннинг. Дебют состоялся в 2020 году на чемпионате России по лёгкой атлетике спорта лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) в качестве выставочных дисциплин (забеги проводились вне конкурсной программы). В Санкт-Петербурге уже есть спортсмены, пробующие свои силы в этом виде спорта. Но начинание упёрлось в отсутствие инвентаря и финансирования.

Рейсранн — это трехколесный беговел с седлом и рулём с ручной тормозной системой. Бег на рейсраннах (Race Running) позволяет заниматься спортсменам даже с тяжёлыми формами церебрального паралича. Рейсраннинг включен в программу Паралимпийских игр — 2024, чемпионата Европы — 2021 и чемпионата мира — 2022.

В Санкт-Петербурге есть все условия для развития этого вида спорта, однако всё упирается в отсутствие инвентаря — рейсраннов. Так как рейсраннинг — новая дисциплина в рамках паралимпийской лёгкой атлетики, то в Федеральных стандартах спортивной подготовки не прописано это соревновательное оборудование, а значит, приобрести инвентарь за счёт госбюджета пока невозможно.

Петербургские спортсмены Ольга Шарова и Георгий Пелехов сейчас арендуют рейсранны. Но, чтобы успешно тренироваться и выступать на соревнованиях, каждому необходим индивидуальный беговел. Это связано с разницей в весе и особенностями поражения опорно-двигательного аппарата. Однако приобрести инвентарь самостоятельно атлеты не в состоянии.

«Спорт для меня — это способ доказать людям, что они могут гораздо больше, чем думают», — говорит Ольга Шарова.

Ольга родилась с ДЦП — поражение ног и руки.

«В школе мне запрещали ходить на физкультуру, а дети не хотели со мной играть после уроков, поэтому я старалась находить свои миры при чтении книг, так это хобби и осталось», — делится спортсменка.



Ольге нравятся исторические книги о Великой Отечественной войне, а ещё она пишет стихи и играет в шахматы, мечтает, чтобы в мире не было войн. Остальное, по её словам, «не мечты, а цели».

Ольга Шарова Фото: Предоставлено БФ «Точка опоры» Поделиться Поделиться







В 2017 году она начала серьезно заниматься лёгкой атлетикой лиц с ПОДА. Самым важным в параспорте, по её мнению, является изменение отношения к своему заболеванию: «Физический недостаток перестаёт быть слабостью и становится твоей силой».

К 32 годам Ольга Шарова — трёхкратный призер чемпионатов России по лёгкой атлетике спорта лиц с ПОДА (2018, 2019, 2020), кандидат в мастера спорта РФ. Основной дисциплиной спортсменки до сегодняшнего дня было толкание ядра в положении стоя, но из-за особенностей её инвалидности становится тяжело и небезопасно эти заниматься. Поэтому, когда появилась новая соревновательная дисциплина — бег на рейсраннах, — тренер предложил попробовать переключиться на неё. Подготовка сразу пошла хорошо.

«Представьте, что у вас появились крылья. Рейсранн — это новые возможности и новая свобода. Я как родился заново, но теперь здоровым и сразу умеющим бегать», — в свою очередь делится своими впечатлениями от новой дисциплины Георгий Пелехов.

Георгий Пелехов Фото: Предоставлено БФ «Точка опоры» Поделиться Поделиться







Георгию 24 года. У него ДЦП — тяжёлое поражение ног и правой руки. С детства он прикован к инвалидной коляске, но всю жизнь стремится двигаться и успел попробовать себя во множестве видов спорта на колясках — настольном и большом теннисе, баскетболе, регби, бадминтоне.

«Все виды спорта, которыми я занимался, позволяли мне использовать только мои руки, а для чего мне нужны ноги, я иногда переставал понимать. Только когда впервые сел на рейсранн, понял, что это то, что искал всю жизнь. Я пробежал на нём около километра, и мне захотелось бегать и бегать, ещё и ещё. Рейсраннинг — это что-то особенное, я могу передвигаться при помощи ног, это не укладывается у меня в голове. Я даже могу обогнать ребят, которые бегут по соседней дорожке!» — рассказывает Георгий.

Спортсмены обратились за помощью в благотворительный фонд «Точка опоры», который оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью. Фонд открыл сбор средств на покупку двух рейсраннов. Общая сумма — 292 000 рублей.

Поддержать спортсменов можно здесь или связавшись с сотрудниками фонда «Точка опоры» по тел. (812) 983-72-21, info@fondopora.ru

