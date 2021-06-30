Путин назвал три любимых произведения и порекомендовал высоким чиновникам перечитать «Колобка»

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» 30 июня назвал три художественных произведения, которые впечатлили его больше всего и повлияли на него.

«Это "Война и мир" Л. Н. Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок"», — перечислил он.

Сказку «Колобок» глава государства порекомендовал своим коллегам-чиновникам, которые занимают высокие должности.

«Как только вы, уважаемые коллеги, сочтёте принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под влиянием того, что вам говорят, вы рискуете быть съеденными», — пояснил Путин.