FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
72.37р86.20р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
14
Печать

Путин назвал три любимых произведения и порекомендовал высоким чиновникам перечитать «Колобка»

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» 30 июня назвал три художественных произведения, которые впечатлили его больше всего и повлияли на него.

«Это "Война и мир" Л. Н. Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок"», — перечислил он.

Сказку «Колобок» глава государства порекомендовал своим коллегам-чиновникам, которые занимают высокие должности.

«Как только вы, уважаемые коллеги, сочтёте принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под влиянием того, что вам говорят, вы рискуете быть съеденными», — пояснил Путин.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Dimitry Antonov
"Сказку «Колобок» глава государства порекомендовал своим коллегам-чиновникам, которые занимают высокие должности".
Зная всю угодливость упомянутых чиновников, а также учитывая то, как относятся они к поручением Путина, сижу и улыбаюсь. Представляю, как это пожелание будет исполняться. Так и представляю физиономии людей, часто мелькающих в СМИ, тщательно изучающих эту сказку, в поисках тайного контекста и мысли ВВП, конспектирующих и пишущих отчёты по изученному материалу. Впрочем, думаю, осилят. Некоторые даже очередные диссертации защитят по Колобку. Самые талантливые получат государственные награды.
Дядя Бо
С колобком прокололся чекист: теперь все знают, что он впал в детство на старости лет.
SNOW
Колобок - это алегория с пенсией, которая и от бабушки ушла, и от дедушки ушла.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний